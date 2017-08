Ligue 1 : Le nouveau promu piégé à domicile

Réagissez

Lakroum, auteur du premier but du CRB face à l’USMBA

Le coup d’envoi du championnat national de Ligue 1 a été donné hier avec le déroulement de quatre rencontres.

Le nouveau promu, l’US Biskra, a été piégé à domicile par le MC Alger devant une assistance nombreuse, venue découvrir l’équipe conduite par Belatoui. Le match a été très équilibré, mais l’expérience des joueurs mouloudéens a fait la différence, ce qui leur a permis de revenir avec le gain du match grâce à une réalisation de Nekkache en première période suite à une bévue monumentale d’un défenseur biskri. Nekkache venait à l’occasion d’inscrire le premier but de la saison de la Ligue 1.

En seconde période, Chaouchi et les siens ont veillé au grain. L’autre match au programme ayant opposé le CRB à l’USM Bel Abbès, au stade du 20 Août 1955 et devant une faible assistance, s’est soldé par la victoire des Algérois sur le score de 2 à 0. La première période s’est terminée sur un score vierge au cours de laquelle le milieu de terrain Lamhane a dû céder sa place pour blessure.

En seconde période, le Chabab ouvre la marque par Lakroum (59’) avant que Hamia ne double la mise dix minutes plus tard. Les hommes de Cherif El Ouazzani ont créé plusieurs occasions pour réduire la marque, en vain à cause du manque de concentration devant les bois et la bonne forme du portier Salhi qui vient d’être convoqué en équipe nationale pour la double confrontation Algérie-Zambie. A Médéa, l’OM a été accroché par son invité du jour, le DRB Tadjenanet, sous le regard du sélectionneur national, Lucas Alcaraz. Les locaux ont ouvert le score par l’intermédiaire de Badreddine (39’), mais l’équipe des Hauts- Plateaux est parvenue à niveler la marque par Attouche au début de la seconde mi-temps (50’).



Résultats :



CRB – USMBA 2-0

USB – MCA 0-1

OM – DRBT 1-1