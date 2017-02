Ligue 1 : le NAHD remporte son derby face à l’USMH

Réagissez

Le NA Hussein Dey a remporté son derby face à l’USM Harrach comptant pour le match avancé de la 20e journée du championnat de la Ligue 1 sur le score de 3 buts à 0.

Les Nahdistes ont inscrit leurs deux premiers buts en première période sur deux penalties sifflés en leur faveur. Gasmi (37’) et Abid (45’) ont réussi à les transformer sans trembler. Il faut tout de même signaler que sur le second penalty sifflé, la balle n’a pas du tout touché la main du défenseur harrachi.

Orfi a scellé le succès des Nahdistes dans le temps additionnel grâce à une frappe à l’entrée de la surface de réparation (90’+2). Cette large victoire, comme celle de l’année dernière sur le même score, permet au NAHD de rejoindre l’USM Alger en sixième position du classement avec un total de 28 points. L’USM Harrach est reléguée, pour sa part, à la neuvième place avec 26 points. Le DRB Tadjananet jouera un match à six points cet après-midi, à domicile, devant le CS Constantine.

Restant sur une défaite à Relizane (3-1) et occupant une position de relégable, la formation de Liamine Bougherara est condamnée à s’imposer aujourd’hui. La mission des camarades de Chibane s’annonce plus compliquée. Car non seulement l’équipe devra marquer, mais surtout éviter d’encaisser des buts, elle qui reste la seconde mauvaise défense avec 25 buts juste derrière le MOB. Le stade du 8 Mai 1945 de Sétif abritera le choc des dauphins entre l’ESS et l’USM Bel Abbès.

En cas de victoire de l’une des deux équipes, celle-ci prendra provisoirement les commandes du championnat. Le seconde derby algérois entre l’USM Alger et le CR Belouizdad aura lieu lundi prochain à partir de 18h au stade du 5 Juillet. Trois confrontations ont été reportées en raison de l’engagement des clubs algériens dans la compétition africaine.

Il s’agit des matches JS Saoura – RC Relizane, MC Oran – MC Alger et CA Batna – JS Kabylie. MO Béjaïa – O Médéa a été renvoyé à une date ultérieure par la Ligue de football professionnel par mesure conservatoire après les incidents qui ont marqué la fin de la rencontre MO Béjaïa – USM Alger (0-0). La commission de discipline de la LFP a laissé le dossier ouvert dans l’attente d’un complément d’informations.