Ligue 1 : Le derby USMA-PAC délocalisé à Bologhine

L’USM Alger disputera son premier derby face au PAC à...

L’USM Alger a indiqué, hier sur son site internet, que la Ligue de football professionnel (LFP) a délocalisé officiellement la rencontre de la première journée de la Ligue 1, l’opposant au Paradou AC, au stade Omar Hamadi de Bologhine.

Le match était initialement programmé au stade du 5 Juillet. La date et l’horaire de la rencontre (26 août à 21h) ont été maintenus. Cette décision de délocaliser ce derby de la capitale a été prise en raison des travaux d’entretien que subit actuellement la pelouse du stade du 5 Juillet.

Dans notre édition du 19 août, Farid Boussaad, directeur général de la société algérienne Design Vegetal, nous avait indiqué qu’«il était préférable de ne pas faire jouer de matchs au stade du 5 Juillet au moins pendant les deux premières journées». Les travaux d’entretien en cours nécessitent encore quelques autres semaines avant que le gazon ne se régénère complètement. C’est dans cette optique que la direction dudit stade a finalement décidé d’adresser un courrier à la LFP, lui demandant de programmer le match USMA-PAC ailleurs.

Le président de la Ligue, Mahfoud Kerbadj, a même critiqué, hier sur une chaîne de télévision privée, les responsables du stade, au sujet de l’entretien de la pelouse. En tout cas, la LFP risque de se voir obligée de gérer aussi d’autres problèmes liés aux domiciliations. L’USM Blida veut jouer au stade Brakni et non à Tchaker, une enceinte qui, selon les dirigeants du club blidéen, offre un avantage aux adversaires. Par contre, l’ES Sétif va probablement être obligée, dans les semaines à venir, de chercher un autre stade : la pelouse synthétique du 8 Mai 1945 est dans un piteux état, et les services de la wilaya ont décidé de la renouveler.

Les travaux n’ont pas encore débuté pour l’instant, puisque le match ESS-USMH, de la première journée, est programmé dans ce stade. Le président du club, Hacen Hamar, a déclaré vouloir que son club continue à jouer au 8 Mai 45, même si sa pelouse est dans un mauvais état. Il y a aussi le cas du CS Constantine, qui a formulé une demande à la LFP pour faire domicilier le match face au NA Hussein Dey au stade Benabdelmalek, alors que la Ligue l’a programmé à Hamlaoui.

En somme, avant même que le championnat ne commence, la LFP est obligée de revoir sa programmation pour la première journée en matière de domiciliation. Il y a quelques mois, une véritable cacophonie avait suivi la désignation de deux stades pour les rencontres de demi-finales de la coupe d’Algérie. Il y a eu en tout trois changements de domiciliation. Un scénario que les instances ayant en charge le football national ne voudraient surtout pas voir se reproduire.