Prévu initialement pour le 13 de ce mois, le coup d’envoi de la phase retour et 16e journée du championnat professionnel de la Ligue 1 a été décalé d’une semaine, au 20 janvier.

C’est ce que vient d’annoncer la Ligue de football professionnel (LFP), via un communiqué publié lundi soir sur son site officiel. Les responsables de la LFP explique ce décalage d’une semaine par «la convocation de plusieurs joueurs internationaux locaux pour l’équipe nationale A qui participe à la CAN-Gabon 2017 et l’équipe nationale militaire qui prend part aux Championnats du monde militaires 2017 à Oman».

La LFP précise que cette décision a été prise par son instance «dans le but de réduire les matchs à reporter», au vu des nombreux clubs qui ont demandé le report de leur match de la 16e journée, prévu initialement le 13 de ce mois, en l’absence de plusieurs de leurs joueurs internationaux.