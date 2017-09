Réagissez

Ayant réussi à s’imposer en déplacement devant l’USM Blida (3-2), la formation de la JS Kabylie espère confirmer cet après-midi ce résultat, à domicile, devant le promu, le Paradou AC.

La partie ne sera toutefois pas facile face un adversaire difficile à manier, d’autant plus que cette confrontation se jouera à huis clos. Mais l’enjeu en vaut la chandelle : la victoire serait synonyme de la seconde place du classement pour la JSK. La seconde place sera aussi convoitée par la JS Saoura qui accueille le second promu, l’USM Blida, battue deux fois en deux journées. Le CS Constantine veut se racheter de sa dernière défaite à Tadjenant. Il espère venir à bout de l’USM Bel Abbès, vainqueur de l’O Médéa.

Ce dernier jouera à domicile le derby du centre face à l’USM El Harrach. Ces deux formations sont dans le doute et le faux pas est plus que jamais interdit. La 3e journée se poursuivra demain avec les confrontations MC Oran – NA Hussein Dey et ES Sétif – US Biskra. Mardi, le CR Belouizdad avait pris le meilleur sur le MC Alger (2-0), alors que lundi, l’USM Alger s’est contentée du match nul devant le DRB Tadjenant

(1-1).