Ligue 1 : La JSK cale de nouveau

Les Canaris ne font plus peur !

Les journées se suivent et se ressemblent pour la JS Kabylie. Les Canaris ont essuyé hier leur première défaite de la phase retour à Mohammadia devant l’USM Harrach, lors du match avancé de la 18e journée.

En dépit du recrutement de quelques éléments lors du mercato hivernal, à l’instar de Benaldjia, Zerguine, Izerghouf et autres Khellili, sur le terrain n’a rien changé. La JSK a essuyé sa sixième défaite de la saison. Le seul but de la partie a été l’œuvre de Dahar sur penalty à la 13e minute de jeu. A noter que Benaldjia a raté un penalty pour la JSK à la 95’. Avec ce nouveau revers, le club kabyle se retrouve en position de relégable avec 16 points. Par contre, l’USM Harrach de Boualem Charef réalise une excellente opération avec son second succès de suite après celui acquis faceau MC Alger (1-0). Les Harrachis occupent désormais la huitième position du classement, avec 25 unités.

Le second match de la journée a vu le CR Belouizdad aller accrocher la JS Saoura chez elle à Béchar. Djallit avait pourtant ouvert la marque très tôt dès la 5e minute de jeu. Mais les poulains de Badou Zaki sont revenus dans la partie, grâce à la réalisation d’Aribi (30’). Malgré ce nul, la JSS rejoint l’USMA en sixième position avec 26 points. Le CRB, pour sa part, grimpe à la 11e place, qu’il partage avec le CS Constantine avec 17 points. Quatre confrontations sont au programme de cet après-midi, parmi elles celle du leader, le MC Alger.

Battu la semaine dernière, le onze de Kamel Mouassa fera une virée compliquée du côté des Aurès, où l’attend de pied ferme le CA Batna. Il y aura certainement des changements dans l’équipe qui devrait entamer la rencontre. Mais le plus important pour le Doyen sera d’éviter une nouvelle défaite. Le Chabab de Batna, lui, a un autre plan. Il veut gagner afin d’effacer le revers subi à Bel Abbès, mais aussi s’éloigner de la zone rouge. Ce match intéresse fortement l’USMA, qui aspire à retrouver son fauteuil de leader.

Pour cela, elle devra d’abord prendre le meilleur sur le DRB Tadjenanet, qui n’a décroché que deux points en huit déplacements. A suivre également le match entre l’ES Sétif et l’O Médéa qui comptent le même nombre de points. L’Entente de Kheireddine Madoui aura certainement un avantage psychologique sur son adversaire, qu’elle avait déjà battu à l’aller sur le score de 3 à 1. Aux Médéens de prouver qu’ils sont meilleurs aujourd’hui et qu’ils sont capables de contrecarrer les desseins des gars de Hauts-Plateaux.

Le dernier match opposera le NA Hussein Dey à l’USM Bel Abbès. La formation algéroise espère aligner, à l’occasion de ce match, son cinquième succès de suite et ainsi rejoindre son adversaire du jour au classement. Les hommes de Chérif, eux, visent une troisième victoire après celles acquises face à l’USMH (2-0) et le CAB (2-0).