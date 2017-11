Réagissez

Meziane et l’USMA toujours en difficulté, que ce soit en Ligue des champions d’Afrique ou en championnat

La JS Saoura a signé sa première victoire de la saison à l’extérieur en venant à bout, hier à Bologhine, de l’USM Alger, sur le score de deux buts à zéro.

Bekakchi a ouvert la marque à la 45’ alors que Yahia Cherif double la mise à la 93’. Grâce à ce succès, la JSS conserve sa seconde place du classement avec 23 points. L’USMA continue de manger son pain noir en concédant sa seconde défaite de suite après celle subie sur la même pelouse face au CS Constantine (1-2). L’USMA reste onzième du classement avec 12 points et trois matchs en retard.

La douzième journée se poursuivra cet après-midi avec le déroulement de quatre confrontations. Au stade Chahid Hamlaoui, le leader, le CS Constantine, sera opposé à l’une des formations les plus en forme à l’extérieur, à savoir le MC Oran. Pour l’heure, la bande à Abdelkader Amrani est en train de réaliser un parcours parfait comme le prouve son dernier succès acquis au stade Omar Hamadi devant le demi-finaliste de la Ligue des champions, l’USM Alger (2-1).

Les Sanafir veulent maintenir cette cadence en tentant de remporter une nouvelle victoire, la sixième à domicile. Les camarades du buteur Abid seront certainement favoris dans cette partie, comme souvent chez eux cette saison. Il faudra tout de même se méfier des poulains de Moaz Bouakez qui affectionnent à merveille l’arme du contre.

Le MCO, qui a été battu une seule fois à l’extérieur (face au Paradou AC 0-1), compte jouer les trouble-fête et tenter de décrocher un résultat positif comme a réussi à le faire l’O Médéa, il y a quelques semaines (0 à 0). Le MC Alger sera sous pression au stade Omar Hamadi de Bologhine face au DRB Tadjenanet.

Avec 9 points de retard sur le CS Constantine, la bande de Bernard Casoni se doit de s’imposer, surtout après sa défaite la semaine dernière dans le derby algérois face au NA Hussein Dey (0-1). Sur papier, le Doyen part favori devant la formation de l’Est, mais cette dernière a tout de même réussi à tenir en respect plusieurs formations, à l’instar de l’O Médéa, l’USM Alger et l’USM Bel Abbès.

O Médéa-JS Kabylie se jouera sous le signe du rachat pour les deux équipes, qui restent sur des contre-performances. Le dernier match de la journée opposera, au stade El Mohammadia, l’USM Harrach à l’USM Bel Abbès. Les Jaune et Noir, qui restent sur trois rencontres sans défaite, veulent un nouveau succès.

Les coéquipiers de Banouh ont les moyens d’arriver à leur fin, d’autant plus que leurs adversaires du jour semblent en difficulté cette saison. Trois autres affiches sont programmées pour la journée de demain avec ES Sétif-Paradou AC, CR Belouizdad-USM Blida et US Biskra-NA Hussein Dey.