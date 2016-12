Ligue 1 : La «descente aux enfers» continue pour le MOB

Réagissez

Après avoir raté d’accrocher à son palmarès un historique titre africain, le MO Béjaïa n’arrive plus à relever la tête en championnat.

Lanterne rouge du championnat de la Ligue 1 avec seulement 7 points, l’équipe de Béjaïa n’arrive toujours pas à relever la tête. Certes, elle a encore deux matches à disputer, respectivement face à l’USM El Harrach et le CA Batna, toutefois la suite s’annonce très compliquée. Depuis leur défaite en finale de la coupe de la CAF face au TP Mazembe, les Crabes n’arrivent plus à imprimer. Eliminée en coupe d’Algérie face au NA Hussein Dey (0-1), l’équipe ne gagne plus en championnat (quatre défaites pour un seul nul).

Entre-temps, le président Zahir Attia a été destitué, le coach Nasser Sendjak a déposé un certificat médical et n’est plus revenu, les joueurs Petrongal et Touati se sont éclipsés. Le nouveau président Farid Hassissen et les membres du conseil d’administration du club mènent une véritable course contre la montre. L’arrivée du nouveau coach Youcef Bouzidi il y a une semaine avait suscité également beaucoup d’espoirs. Mais deux défaites face à l’ES Sétif (2-4) et MCA (0-1) ont fini par plonger le club de nouveau dans le doute.

A ce propos, le coach Youcef Bouzidi nous dira : «J’ai dirigé deux matches et j’ai assuré pratiquement deux séances d’entraînement et ce que je peux dire c’est que la situation laissée par les anciens dirigeants est critique. Les nouveaux responsables font de leur mieux en payant quelques salaires aux joueurs, mais ces derniers doivent toujours de l’argent. Aujourd’hui, les joueurs n’ont plus la même envie et le même engagement comme lors de la coupe de la CAF.

Ils sont abattus.» Bouzidi est resté interloqué quand il a su que certains joueurs n’ont pas touché le même montant de la prime de la qualification en finale. «Certains ont pris 120 millions de centimes, d’autres 60, d’autres 40 et même 20 millions de centimes. Cela a beaucoup affecté les joueurs. En plus, la campagne africaine a éreinté certains joueurs au moment où ils revenaient de blessure. Le cas du joueur Messaâdia est édifiant ; voilà un excellent joueur qui a été privé des stages sous prétexte qu’il n’était pas concerné par la coupe d’Afrique.

Aujourd’hui, il n’est pas à 100% de ses capacités, vu qu’il ne peut tenir que 60 minutes. Mais la situation n’est pas aussi désespérée. Il suffit d’une victoire et que l’argent renfloue les caisses du club pour redresser la situation», dira-t-il. Mais ce sera vraisemblablement sans Youcef Bouzidi. «J’ai un grand respect pour les dirigeants et les supporters. Il faut savoir que je n’ai pas signé de contrat. Si je m’engage avec le club, je le ferai à 200%, mais là j’ai préféré rentrer chez moi.

Si c’était un problème technique ou physique ou même de résultat, je l’aurais assumé sans hésiter. Néanmoins, je ne peux pas secouer des joueurs qui ne sont pas payés et qui attendent toujours leurs primes.» La coupe de la CAF a fini par porter un sérieux préjudice au club cher aux milliers de supporters. Après le premier départ des dirigeants, du coach Abdelkader Amrani et plusieurs cadres de l’équipe l’été dernier, le MOB est devant un autre virage de l’histoire du club. Le match d’aujourd’hui face à la JS Saoura s’annonce déjà comme un tournant pour l’avenir du club