Ligue 1 : Fin du championnat le 21 avril

La Ligue de football professionnel (LFP) a arrêté, hier, les dates des matchs de championnat de Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison. Ainsi, le championnat de Ligue 1 cette saison se terminera le 21 avril à cause du déroulement du Mondial 2018 en Russie, où le dernier délai de toutes les compétitions internationales, fixé par la FIFA, est le 28 mai 2018. La phase aller se terminera le 21 décembre prochain, alors que la phase retour débutera les 5 et 6 janvier 2018. Durant la trêve hivernale, il y aura un deuxième tour de la coupe d’Algérie, les 32es et 16es de finale. Tandis que les 8es de finale auront lieu au mois de février. Les quarts, demi-finale et la finale auront lieu fin avril.