Ligue 1 : Des matchs qui s’étalent sur deux jours

La Ligue de football professionnel (LFP) paraît peu regardante sur certains principes liés à la programmation. Deux matchs de la 27e journée (MCA-CRB joué le 27 mai et NAHD-USMA avant-hier) ont débuté à 22h30. Deux autres de la 28e journée (JSS-MCO et USMA-USMBA), prévus pour ce mercredi 7 juin, sont également programmés au même horaire. Le fait est qu’avec ces horaires, ces rencontres se termineront le lendemain (peu après minuit). Ces deux matchs du 7 juin prendront fin le 8. La Confédération africaine de football (CAF) et la FIFA n’auraient jamais accepté une telle programmation pour un match international. Si une empoignade est prévue tel jour, elle doit impérativement se terminer à la même date.

C’est pour cela que toutes les rencontres de l’équipe nationale qui coïncident avec le mois de Ramadhan sont programmées à 22h. Il est vrai que pour ce qui est du championnat national, il n’y a aucune contrainte en matière de calendrier, mais les instances ayant en charge la gestion du football national devraient faire en sorte pour que les clubs algériens s’habituent aux exigences des instances internationales.

Les matchs à domicile du MC Alger (Coupe de la CAF) et de l’USM Alger (Ligue des champions) des prochaines journées des deux compétitions continentales vont débuter à 22h.