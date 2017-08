Ligue 1 : Des changements dans le programme

Réagissez

Le programme de la phase aller du championnat de Ligue 1, établi récemment par la Ligue de football professionnel (LFP), a subi des modifications, a annoncé hier l’instance nationale qui gère le championnat sur son site internet.

Ce changement intervient suite aux chevauchements de dates avec les compétitions africaines pour lesquelles deux clubs algériens sont engagés, en l’occurrence l’USMA et le MCA. Ces deux clubs disputeront leurs matchs de la deuxième journée, respectivement les 7 et 9 septembre prochain, alors qu’ils joueront leurs matchs de la troisième journée, prévus les 15 et 16 septembre, trois jours plus tôt, soit le 12 septembre pour éviter qu’il y ait changement de calendrier comme la saison passée, mais aussi pour permettre aux deux clubs de bien préparer leurs matchs aller. La 4e journée, les 22 et 23 septembre, coïncide avec les matchs retour des quarts de finale. C’est ainsi que la LFP a décidé que les deux clubs joueront leurs matchs le 19 septembre. Si par bonheur, les deux équipes venaient à se qualifier aux demi-finales, leurs matchs coïncident avec la 5e journée, prévue les 29 et 30 septembre prochain.

Dans ce cas de figure, les deux clubs algérois joueront leurs deux matchs des 5e et 6e journées en retard, respectivement le 3 octobre et les 13-14 du même mois. La finale aller de la Ligue des champions est prévue les 27-28 ou 29 octobre, soit en même temps que la 10e journée de Ligue 1. En cas de qualification en finale de la Ligue des champions, l’USMA jouera le championnat national en match retard, le 31 octobre. Idem pour la 11e journée, prévue les 3 et 4 novembre, et qui coïncide avec la finale retour. Dans ce cas de figure, l’USMA jouera la 11e journée le 7 novembre. Ces changements sont aussi valables pour le MCA s’il parvient à se qualifier pour la finale de la Coupe de la CAF. Le Doyen des clubs algériens jouera ses matchs des 12e et 13e journées en retard. D’autres rencontres pourraient également être reportées au début du mois de novembre, notamment pour les deux clubs, l’ESS et le CRB, qui animeront la Supercoupe, le 1er novembre prochain.