Ligue 1. CSC 3 – NAHD 1 : De bon augure

Réagissez

En disposant, avec l’art et la manière, d’un Nasria visiblement non encore remis de son aventure arabe (3-1), les poulains de Abdelkader Amrani ont confirmé leur statut d’outsider du championnat, compte tenu de la relative stabilité de l’effectif et de l’encadrement technique et administratif. Si le premier quart d’heure a été assez disputé, les débats se sont vite concentrés au niveau du milieu de terrain, avec toutefois des occasions franches, comme le tir de Gasmi du côté des visiteurs (16’), ou encore la tête de Benayada (30’). Il a fallu attendre la reprise pour voir les choses se décanter, et ce, par la grâce du toujours jeune Bezzaz qui, à deux reprises, a permis respectivement à Belamaïri et Zerara de scorer (48’, 57’). Le NAHD, qui a pu, entre-temps réduire la marque par le remplaçant Boulaouidat (67’), avant que le CSC ne corse l’addition par le virevoltant Belamaïri qui dribble Boussouf et tire dans les bois vides (69’). Cette victoire, de bon augure pour la suite de championnat, devra être confirmée lors de la prochaine journée face au DRBT.