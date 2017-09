Ligue 1 - 3e journée : Deux matches avancés

Réagissez

Deux matches de la 3e journée sont programmés aujourd’hui et demain.

Des matches qui concernent les deux clubs algérois, l’USMA et le MCA, engagés en Coupes africaines. Ainsi, la formation de Soustara accueillera aujourd’hui le DRB Tadjenanet avec l’intention de glaner les trois points et prendre temporairement la première place du classement général, et du coup aborder les quarts de finale de la Ligue des champions avec un moral au beau fixe. L’USMA, 2e avec quatre points, devra saisir l’occasion d’évoluer à domicile pour s’adjuger les trois points face au DRBT qui veut confirmer sa victoire face au CSC, vendredi passé. Le lendemain, mardi, le stade du 20 Août 1955 sera le théâtre d’un chaud derby entre l’actuel leader du championnat de Ligue 1, le CR Belouizdad, avec deux victoire en autant de matches, et le MCA, accroché à domicile par le champion en titre, l’ES Sétif. Le Chabab veut enchaîner une troisième victoire d’affilée pour confirmer sa bonne santé en ce début de saison malgré le départ de plusieurs joueurs ; quant au Mouloudia d’Alger, il voudra se racheter aux yeux de ses supporters en vue d’aborder les quarts de finale de la Coupe de la CAF sous de bons auspices. La troisième journée se poursuivra vendredi avec quatre matches, lesquels seront dominés par le déplacement du promu, le PAC, à Tizi Ouzou pour y affronter la JSK, tout auréolée de son succès ramené de Blida face à l’USMB (2-3). Les trois autres matches sont CSC– USMBA, OM – USMH et JSS – USMB. Samedi l’ESS accueillera l’USB alors que le MCO recevra le NAHD.