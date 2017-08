Ligue 1 - 2e journée : NAHD-USMA et MCA-ESS avancés

Réagissez

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé hier sur son site internet les dates des rencontres de championnat de Ligue 1 jusqu’à la fin de la phase aller, ainsi que la première journée de la phase retour.

Après toutes ces rencontres, les clubs disputeront un tour de coupe d’Algérie, les 15 et 16 décembre, avant d’observer une trêve qui s’étalera jusqu’au 30 du même mois, annonce le communiqué de la LFP, comme convenu lors du dernier bureau fédéral de la FAF. Les équipes engagées en compétitions africaines sont tenues de jouer leurs matchs 48 heures avant leur déplacement en Afrique pour éviter le chamboulement des dates et un éventuel retard de fin de championnat, comme cela a été le cas la saison passée. Surtout que cette saison, la date limite de la fin de tous les championnats du monde entier est fixée au 28 mai, à cause du déroulement de la Coupe du monde en Russie, début juin 2018. A la lumière des dates communiquées par la LFP, deux rencontres de la prochaine journée ont été avancées. Il s’agit du derby algérois NAHD-USMA et l’affiche entre le MCA et l’ESS, qui auront lieu respectivement les 4 et 5 septembre prochain. Cette décision est dictée par l’engagement de l’USMA et du MCA en Ligue des champions et Coupe de la CAF. La LFP a également avancé les matchs des deux représentants algériens dans les compétitions africaines dans le cadre de la 3e journée du championnat. Ainsi, USM Alger-DRB Tadjenanet et CR Belouizdad-MC Alger sont fixés au mardi 12 septembre prochain. A rappeler que le MCA disputera le match retour face aux Tunisiens du Club Africain le 16 septembre au stade du 5 Juillet (20h45), alors que l’USM Alger affrontera le même jour en déplacement les Mozambicains de Ferroviario da Beira (14h, heure algérienne).



Dates de la phase aller :

2e journée : 8 et 9 septembre

3e journée : 15 et 16 septembre

4e journée : 22 et 23 septembre

5e journée : 26 septembre

6e journée : 29 et 30 septembre

7e journée : 6 et 7 octobre

8e journée : 13 et 14 octobre

9e journée : 17 octobre

10e journée : 20 et 21 octobre

11e journée : 27 et 28 octobre

12e journée : 3 et 4 novembre

13e journée : 17 et 18 novembre

14e journée : 1er et 2 décembre

15e journée : 5 décembre

16e journée : 8 et 9 décembre