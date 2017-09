Réagissez

La Ligue de football professionnel (LFP) n’arrive toujours pas à imposer son autorité aux clubs de Ligue 1 et à respecter la programmation des rencontres. Le derby algérois qui opposera jeudi le NAHD à l’USMA pour le compte de la 2e journée, désigné initialement au stade Mustapha Tchaker de Blida à cause de l’indisponibilité du stade du 5 Juillet, fermé pour travaux, aura lieu finalement au stade du 20 Août 1955, annonce la LFP sur son site officiel. Cette décision intervient après le refus des Sang et Or d’évoluer à Blida, surtout que la Ligue a ouvert une brèche en programmant l’autre derby algérois entre l’USMH et le CRB au stade Omar Hamadi de Bologhine. Ce changement va sans doute provoquer un bras de fer entre les clubs et la LFP lors des matches retour, sachant que l’instance qui gère le football national avait décidé initialement que tous les derbys se joueraient au stade du 5 Juillet.

L’horaire de la rencontre a subi également un changement. En effet, le match aura lieu le jeudi à 17h et non pas à 17h45, comme annoncé précédemment.

A rappeler que lors de la première journée, le NAHD avait perdu face au CSC sur le score de 3 à 1, tandis que l’USMA s’était imposée face au nouveau venu, le Paradou AC, sur le score de 2 à 1.