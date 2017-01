Réagissez

Le Mouloudia d’Alger a enregistré, hier, sa quatrième défaite depuis le début de la saison en s’inclinant face à l’USM Harrach sur le score d’un but à zéro.

Il faut dire que, finalement, le Doyen trouve des difficultés à gérer les derbies algérois, puisque sur les quatre défaites, trois ont été enregistrées face à des clubs de la capitale, en l’occurrence le NAHD, le CRB et l’USMH.

Le MCA reste toutefois leader avec 30 points en attendant la tenue des autres matchs de la journée. La position du club d’El Harrach reste aussi inchangée (9e). Dans l’autre match joué hier, l’USM Bel Abbès n’a pas trouvé de difficulté pour se défaire, à domicile, du CA Batna, battu sur le score de deux buts à zéro, qui sont l’œuvre de Bouguelmouna (11’ et 36’). Cette victoire permet au club de la Mekerra de grimper à la 5e place avec désormais 27 points.

A noter, par ailleurs, que deux rencontres se sont jouées la veille. Le CS Constantine avait réussi une victoire importante face à la JS Saoura (1-0), mettant ainsi fin à une longue période de disette qui a plongé l’équipe en bas du tableau. A la faveur de cette victoire, les Sanafir se propulsent à la 11e place en attendant la mise à jour du calendrier. Néanmoins, cette victoire, version Abdelkader Amrani, mettra les joueurs en confiance pour la suite du parcours.

A Médéa, l’Olympique local s’était imposé face au MC Oran sur le même score de 1-0 et s’est racheté après la lourde défaite subie la semaine dernière face au CA Batna. Les hommes de Slimani rejoignent ainsi leur adversaire du jour à la 2e place en compagnie de l’ES Sétif qui compte un match en retard. Il faut rappeler, en dernier lieu, que le report des matchs RCR - USMA, JSK - NAHD, CRB - ESS et DRBT - MOB est motivé par la mise à disposition de certains joueurs au profit des équipes nationales A et militaire.