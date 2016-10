Libye - Tunisie à Oran : Un scandale en vue

Réagissez

La domiciliation de la rencontre Libye-Tunisie comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA Russie 2018, prévue le 11 novembre prochain à Oran, est totalement remise en cause après l’inspection de l’enceinte Ahmed Zabana par une délégation tunisienne le 13 octobre.

En prévision de ce rendez-vous du groupe A initialement domicilié à Oran à la demande de la Fédération libyenne, son homologue tunisienne a dépêché une délégation sur place pour s’enquérir de toutes les conditions. Ce qu’elle a vu et constaté dépasse l’entendement. Dans la correspondance adressée à la FIFA au lendemain de la visite de ses membres (staff technique, administratif, un diététicien, un nutritionniste, un spécialiste du gazonnement des stades, le chef de service de la division de l’équipement et des infrastructures au sein du ministère de la Jeunesse et des sports), la Fédération tunisienne de football (FTF) a adressé la correspondance suivante à la FIFA : «L’inspection de la délégation de la FTF, effectuée le jeudi 13 octobre au stade Zabana, conclut à un stade fortement dégradé, à un tapis abîmé au point de penalty, à un mauvais collage des lés de gazon, à un mauvais collage des lignes blanches de marquage à certains endroits, à une absence totale d’une bande de gazon, à un affaissement fortement remarquable de la bande de gazon limitrophe du terrain, à un terrain compacté, à la présence de mauvaises herbes au niveau de la périphérie de l’aire gazonnée et à un terrain non équipé d’un système d’arrosage intégré».

La FIFA a rapidement fait savoir à la Fédération tunisienne qu’elle allait enquêter sur cette affaire en collaboration avec la Confédération africaine de football (CAF). Dès mercredi, la FAF a été saisie par la FIFA. Le rapport de la Fédération tunisienne est grave si les réclamations portées à la connaissance de la FIFA se révélaient être vraies. Les Tunisiens affirment que «le terrain est très mauvais et dans un état de dégradation avancé avec un gazon synthétique de première génération qui peut représenter un réel danger pour l’intégrité physique des joueurs». Selon des responsables du stade d’Oran, «le terrain (la pelouse synthétique) est non certifié par la FIFA (quality ou quality pro) et que la dernière rénovation entreprise à ce niveau remonte à 2009». Si ces faits sont confirmés, ce serait beaucoup pour l’Algérie et la Fédération algérienne de football (FAF) et cela entraînerait automatiquement la délocalisation de cette rencontre. Cette affaire soulève moult interrogations. D’abord, si le rapport tunisien est conforme à la réalité, il y a lieu alors de s’interroger sur la crédibilité de la commission des stades en Algérie. Si «la pelouse synthétique de première génération est dangereuse pour les joueurs», qui alors a pris le risque de donner le feu vert pour que des rencontres se déroulent au stade Ahmed Zabana ? La santé des joueurs algériens ne vaut-elle rien ? L’ouverture d’une enquête sérieuse s’impose pour situer toutes les responsabilités. Affaire à suivre.