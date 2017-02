Réagissez

L’ex-défenseur latéral de l’Entente de Sétif, Farès Hachi, libéré cet hiver par la formation sétifienne, vient de rebondir en Afrique du Sud, plus précisément au sein de la surprenante formation de Mamelodi Sundowns, tenante du titre et surtout vainqueur de la dernière édition de la Ligue des champions, et représentant du continent noir au Japon, en décembre dernier au Mondial des clubs.

Un transfert inattendu pour Hachi qui a évolué notamment au sein du club français de Grenoble Foot 38 en CFA (4e division), avant de rejoindre l’ESS en 2015, qu’il quittera au bout d’une saison et demie. Exclu de l’ESS pour des considérations disciplinaires, Hachi (27 ans) qui a été repéré par les responsables de Mamelodi Sundowns lors de la phase des poules de la Ligue des champions disputée l’été dernier avec l’ESS avant son exclusion par la CAF, s’est engagé mardi avec les Sud-Africains pour un contrat de 18 mois. Il devient le premier joueur algérien à évoluer en Afrique du Sud.