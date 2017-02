LFP : Une AG extraordinaire pour le 20 février

Réagissez

La Ligue de football professionnel (LFP) a décidé d’organiser, lundi 20 février, une assemblée générale extraordinaire de mise en conformité des statuts. Les convocations ont été envoyées aux membres de l’AG mardi 14 février dernier, à savoir 6 jours avant sa tenue. Or, l’article 22 des statuts de la LFP stipule que «les convocations qui comportent l’ordre du jour et les documents y afférents sont adressés aux membres au plus tard quinze (15) jours avant la date de l’assemblée générale».

De plus, les délais pour la mise en conformité sont normalement dépassés. L’article 54 du décret exécutif n° 14-330 du 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type signale que «les fédérations sportives nationales sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret un (1) an au plus tard à compter de sa publication au Journal officiel». Et celui-ci a été publié au JO le 3 décembre 2014. Le dernier délai pour la mise en conformité étant donc le 3 décembre 2015. Depuis, plus de 14 mois sont passés.