La Ligue de football professionnel (LFP), réunie hier, a pris des décisions à l’encontre de certains clubs des Ligues 1 et 2 après les incidents ayant émaillé la précédente journée.

Ainsi, deux clubs de Ligue 1, à savoir la JSK et le CAB, ont écopé d’un match à huis clos pour jets de projectiles pendant et à la fin du match. Le match CAB - NAHD a été arrêté pendant 5 minutes. Le dossier de la rencontre JSK - JSS est laissé ouvert pour complement d’informations. Pour sa part, l’US Biskra (Ligue 2) a écopé de 2 matches à huis clos après les incidents qui ont émaillé la rencontre face au PAC, perdu (1-0) et qui ont fait deux blessés parmi les stadiers.

Cette sanction risque d’avoir des conséquences pour les 2 clubs de Ligue 1 qui luttent pour le maintien et pour l’USB qui est en course pour l’accession. Ces trois clubs ont également écopé d’une amende de 200 000 DA. Six autres clubs ont écopé d’amendes entre 50 000 et 200 000 DA. Il s’agit de l’USM Alger, l’USM Bel Abbès, l’USM El Harrach, l’ES Sétif et le RC Relizane (Ligue 1), ainsi que le WA Boufarik (Ligue 2). En plus de ces sanctions, l’attaquant de l’ES Sétif, Zakaria Haddouche, a été suspendu pour deux matchs ferme pour jeu brutal et agression envers le joueur Mansouri du MC Alger.