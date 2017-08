LFP - sanctions : Huis clos pour l’USB et le MCA

Réagissez

La commission de discipline de la LFP, réunie lundi, a infligé le huis clos pour l’US Biskra et le MC Alger suite aux incidents qui se sont produits vendredi 25 août au stade de Biskra lors de la rencontre qui les a opposé pour le compte de la première journée du championnat de Ligue 1. Les deux formations ont été sanctionnées pour «utilisation de fumigènes», envahissement de terrain à deux reprises avec un arrêt momentané de la partie», a annoncé la LFP sur son site internet.

En plus du huis clos, les deux équipes écopent également d’une amende de 100 000 DA. Douze autres équipes ont également été sanctionnées d’une amende allant de 30 000 DA à 100 000 DA pour utilisation et jets de fumigènes, ajoute la même source. En plus de l’amende de 100 000 DA, la JSK et le MCO ont été

avertis.