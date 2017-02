LFP : L’AGO prévue demain à Sidi Moussa

Réagissez

La Ligue de football professionnel (LFP) tiendra son assemblée générale ordinaire (AGO) demain, au Centre technique national de Sidi Moussa, à partir de 15h30.

L’instance qui gère les championnats de l’élite a été destinataire d’un courrier du ministère de la Jeunesse et des Sports, lui enjoignant de se conformer à la loi 13-05 du 31 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, et au décret exécutif 14-330 du 27 novembre 2014, fixant les modalités du statut-type des fédérations sportives.

Dans un premier temps, la LFP avait envisagé, la semaine passée, d’organiser une AG extraordinaire pour mettre en conformité ses statuts. Finalement, celle-ci n’a pas eu lieu. Pour l’heure, rien n’indique que le président de la Ligue, Mahfoud Kerbadj, se dirige vers l’annulation du rendez-vous de demain. Seulement, on s’interroge comment vont réagir les autorités après la tenue de cette AGO. Sera-t-elle avalisée par la tutelle ? En tout cas, si le MJS s’en tient à ne laisser passer que les dossiers des fédérations qui se sont mises en conformité, il est clair que la LFP se trouvera dans une situation difficile. D’autant que les délais pour cette mise en conformité avec le décret exécutif 14-330 du 27 novembre 2014 sont dépassés, puisque l’article 54 stipule que «les fédérations sportives nationales sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret, un an au plus tard à compter de sa publication au Journal officiel». Or, celui-ci a été publié au JO n°69 du 3 décembre 2014