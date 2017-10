Les volleyeuses algériennes à Yaoundé

Réagissez

L’équipe nationale algérienne seniors dames de volley-ball s’est envolée jeudi à destination de Yaoundé (Cameroun), via Paris, pour participer à la phase finale du 18e Championnat d’Afrique des nations, prévu du 7 au 14 octobre. La réunion technique a eu lieu hier.

La délégation algérienne est conduite par le membre fédéral de la FAVB, Benkhada Abdelwahab, accompagné de l’arbitre international, Merabet Yacine.

Douze (12) joueuses ont été retenues pour cette édition : Ayadi Chanez (la nouvelle capitaine), Marwa Brahmi Fahima, Rabeh Mazari Bekhta, Abderrahim Yasmine, Guimour Zahra, Atzi Latifa, Aït Oumghar Nadira, Bourihane Célia, Sadi Amira, Zaïdi Amel, Bounser Kahina et Achour Dallal, la seule rescapée des Jeux olympiques 2012 de Londres.

Cette sélection nationale est composée essentiellement de jeunes joueuses, dont la moyenne d’âge ne dépasse pas 22 ans. Elle est conduite aussi par un jeune staff technique. C’est de bon augure pour l’avenir de la balle haute féminine algérienne que de se mesurer au gotha des treize (13) nations qualifiées pour le 18e Championnat d’Afrique 2017 que sont la Tunisie et Algérie (zone 1), Sénégal et Cap-Vert (Zone 2), Ghana et Nigeria (zone 3), Cameroun (pays organisateur), RD Congo et Tchad (zone 4), Kenya et Egypte (zone 5) et Botswana et Zambie (zone 6 ), avec comme enjeu une qualification au Championnat du monde dames pour les finalistes, prévu du

29 septembre au 20 octobre 2018 au Japon.