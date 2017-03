Les vétérans de Sonatrach aux côtés de Hassani

Réagissez

Les vétérans de l’équipe de l’entreprise Sonatrach comptent organiser un match de gala à Alger, qui regroupera plusieurs anciens joueurs qui ont fait le bonheur de grands clubs algériens. Ce rendez-vous coïncidera avec le retour au pays de leur ami Mokhtar Hassani, parti se faire soigner à l’étranger depuis quelques jours. Ces retrouvailles permettront à Mokhtar Hassani de replonger dans la bonne ambiance de l’équipe des vétérans de Sonatrach dont il a été l’un des principaux animateurs, et ce, durant des années. L’enfant de Guelma, frère de feu Abdelaziz Hassani (journaliste à El Moudjahid), ex-joueur de l’Escadron noir de Guelma, qui a porté les couleurs du Rija, et qui a assumé d’importantes responsabilités au niveau de la grande entreprise nationale, compte rechausser les crampons bientôt et partager avec ses amis les moments de bonheur qu’offrent les retrouvailles sur un terrain de football.