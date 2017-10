Les Verts s’envolent pour Yaoundé

Réagissez

Lucas Alcaraz et les Verts à Yaoundé pour un nouveau...

Le match Cameroun-Algérie comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 aura lieu demain à 17h au stade Ahmadou Ahidjo Omnisports Pavilion de Yaoundé.

La sélection algérienne de football s’est envolée hier en début d’après-midi pour Yaoundé, où elle doit affronter, demain à 17h, le Cameroun pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, groupe B. La délégation algérienne devait arriver en début de soirée dans la capitale camerounaise, où elle devait trouver à son accueil le responsable de la sélection nationale, Hakim Medane, selon la FAF. Avant de prendre le chemin de l’aéroport, la sélection nationale a effectué un entraînement au Centre technique national de Sidi Moussa sous la conduite du sélectionneur Lucas Alcaraz.

Cette séance était axée sur les balles arrêtées. Souffrant d’une légère contusion musculaire, Saphir Taïder a été ménagé et s’est entraîné à part sous la conduite du préparateur physique. Il est toutefois apte à jouer. Le match Cameroun-Algérie aura lieu demain à 17h au stade Ahmadou-Ahidjo Omnisports Pavilion de Yaoundé.

A la veille de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, l’Algérie est lanterne rouge du groupe B avec un seul point, devancée par le Cameroun (3 pts). Le billet qualificatif se jouera entre le Nigeria (10 pts) et la Zambie (7 pts) qui s’affrontent demain aussi à Uyo. La sélection algérienne mise sur un nouveau départ dès ce samedi, à l’occasion de ce match en déplacement contre le Cameroun. Et pour ce faire, elle veut s’inspirer de l’état d’esprit de la «génération d’Oum dourman».

En novembre 2009, l’équipe nationale jouait un match décisif pour la qualification au Mondial 2010 en Afrique du Sud, un rendez-vous planétaire dans lequel l’Algérie était absente depuis 1986, soit depuis 24 ans. A l’époque, les observateurs étaient unanimes à juger «très moyen» le niveau individuel de la composante des Verts, sous la houlette de l’entraîneur Rabah Saâdane.

Malgré cela, les coéquipiers d’Antar Yahia, Madjid Bougherra et autres Karim Ziani ont réussi l’exploit de battre une équipe égyptienne qui restait pourtant sur deux titres africains de suite et qui allait enchaîner avec un troisième deux mois après, pour décrocher un billet pour l’Afrique du Sud. Au moment où le «Club Algérie» traverse actuellement une conjoncture des plus difficiles, certains joueurs pensent que s’inspirer justement de cet état d’esprit de la génération de Bougherra et des autres acteurs du match héroïque d’Oum Dourman, au Soudan, était le meilleur moyen pour repartir sur de bonnes bases.

Et même si la rencontre de demain à Yaoundé n’a aucun enjeu du fait que l’équipe nationale est déjà éliminée de la course après ses résultats catastrophiques lors des quatre précédentes journées, il n’en demeure pas moins qu’avec la «mini-révolution» enclenchée par le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, et l’entraîneur national, Lucas Alcaraz, l’on peut s’attendre à un sursaut d’orgueil des coéquipiers du revenant Sofiane Feghouli sur les terres camerounaises.