Réagissez

La compétition a déjà commencé pour Ghoulam...

La sélection algérienne a rallié hier la ville de Franceville, au Gabon, à bord d’un vol spécial, en prévision de la CAN-2017.

L’équipe nationale s’est déplacée avec une délégation forte de 65 personnes, dont 23 joueurs. Il faut préciser que le joueur d’Arsenal, Ismaïl Bennacer (19 ans) a remplacé Saphir Taïder blessé au genou (ménisque) et déclaré forfait pour la compétition africaine mercredi en début de soirée. Le sélectionneur national Georges Leekens a regretté l’absence de son milieu de terrain.

«C’est vraiment dommage pour Taïder, c’est arrivé à la dernière minute. C’est une pièce essentielle pour moi, un joueur qui a de l’expérience pour avoir joué une CAN et un Mondial. J’espère qu’Ismaïl Bennacer sera à la hauteur», a notamment déclaré le coach algérien à l’aéroport avant le départ des Verts vers le Gabon. Ramy Bensebaïni, également blessé lors du match amical face à la Mauritanie à Sidi Moussa (6-0), devrait pouvoir se rétablir d’ici le début de compétition, prévu ce dimanche pour les Verts face au Zimbabwe.

Le défenseur de Rennes a avoué, pour sa part, qu’il était soulagé par les résultats des examens effectués. Le sélectionneur national a, par ailleurs, promis que son équipe allait prendre très au sérieux son premier adversaire au Gabon. «Nous allons prendre très au sérieux cette équipe du Zimbabwe qui a tenu en échec le Cameroun et aurait pu même gagner. Je crois que ce sera le match le plus difficile et le plus important du premier tour pour nous.»

L’Algérie a disputé deux matches en prévision de la Coupe d’Afrique des nations. Elle s’est imposée face à la Mauritanie lors des deux confrontations (3-1 et 6-0). En phase finale de la CAN, les coéquipiers d’Islam Slimani affronteront respectivement le Zimbabwe (dimanche), la Tunisie (19 janvier) et le Sénégal (23 janvier).