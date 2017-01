Réagissez

Les Algériens se sont réveillés en seconde mi-temps

Stade Mustapha Tchaker de Blida

Arbitres : Traoré, Diakité et Yombolita (Mali)

Buts : Hanni (52’), Bounedjah (73’) et Bentaleb (91’) Algérie - El Hacen (17’ sp) Mauritanie

Averts : Belkaroui, Bounedjah, Ghezzal (Algérie) - Dellan (Mauritanie)

Algérie : Asselah, Belkhiter, Ghoulam (Mesbah 81’), Belkaroui (Bensebaïni 46’), Mandi, Bentaleb, Abeid (Guedioura 73’), Taïder, Ghezzal (Meftah 89’), Hanni, Bounedjah

Entr. : Georges Leekens

Mauritanie : Soleimane, Taghiyoullah, El Mustapha, Abeid, Bakary, Diadie, Dellan (Soudani 76’), El Hacen (Boubakar 85’), Soueid (Abdoulaye 56’), Amadou, Diakhité

Entr. : Corentin Martins

Le onze national, remanié pour sa première confrontation amicale face à la Mauritanie, a éprouvé d’énormes difficultés, notamment en première période, face à une nette domination des Mauritaniens, qui auraient pu terminer la mi-temps avec un score plus lourd.

Méconnaissable, la sélection nationale, qui a évolué avec quelques changements dans son onze, a souffert dans les trois compartiments : une défense défaillante, un milieu qui n’a pas pris le dessus et une attaque quasi absente. En première période, les attaquants mauritaniens ont mis à nu les défaillances de la défense, particulièrement dans l’axe central, qui a offert le but d’avance suite à une gaffe de Belkaroui qui a fauché un attaquant dans la surface de réparation (17’). Le penalty a été logiquement transformé par le Mauritanien El Hacen.

Menant au score, les Mourabitounes ont eu deux autres occasions nettes de doubler la marque (22’ et 42’), toujours suite à des fautes flagrantes de Belkaroui, qui a complètement raté son match. Il faut noter aussi que l’attaque algérienne, inédite pour la circonstance — car formée du trio Ghezzal-Bounedjah-Hanni — n’a pas pu s’exprimer, car muselée par les défenseurs mauritaniens.

Une seule occasion nette est à mettre à l’actif des Verts : le tir de Taider (31’) à la conclusion d’un joli travail collectif, qui voit le portier Soleimane arrêter difficilement le cuir. Une première mi-temps ratée, avec un seul corner à l’actif des Verts contre cinq pour leurs adversaires, dénotant la domination de ces derniers.

En seconde période, l’entrée de Bensebaïni stabilise la défense et le réveil de Hanni permet aux Verts de montrer un tout autre visage. Reprenant le dessus, avec une pression exercée d’entrée sur la défense mauritanienne, Hanni, d’une belle talonnade, remet les pendules à l’heure (52’). La domination des Algériens se concrétise avec un second but signé Bounedjah à la 73’, avant que Bentaleb ne confirme par un troisième et dernier but dans les arrêts de jeu.

Les Verts, avant de rallier jeudi prochain le Gabon pour prendre part à la CAN-2017, croiseront de nouveau le fer avec cette même équipe mauritanienne après-demain (mardi). Un match programmé au CTN de Sidi Moussa, qui permettra à Leekens de mettre en place son dispositif tactique en faisant appel à son onze titulaire en prévision de l’entrée en lice de l’EN dans la CAN-2017 avec le premier match, prévu dimanche prochain à Franceville, face au Zimbabwe.