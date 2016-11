Les Verts ne sont plus maîtres de leur destin

Réagissez

Les Verts ont sérieusement compromis leurs chances de qualification à la Coupe du monde de la FIFA Russie 2018 après la défaite concédée face aux Super Eagles, hier à Uyo.

Le sursaut attendu ne s’est pas produit. A présent, les Fennecs n’ont plus leur destin entre les mains. Pour aller au Mondial russe, il faudra accomplir un parcours sans faute en espérant que le Nigeria fasse un ou deux faux pas, que le Cameroun abdique lors de la 3e journée et qu’en même temps l’équipe nationale revienne avec les 3 points de la victoire de son prochain déplacement en Zambie. C’est beaucoup d’hypothèses.

Les Verts ont perdu le match en première mi-temps sur deux bévues défensives impardonnables à ce niveau de la compétition. Après la pause, la physionomie de la partie a changé avec une équipe algérienne plus joueuse et qui a pris des initiatives et tous les risques pour revenir dans le match. Brahimi, plus libéré, a tenu son rôle aux côtés de Bentaleb qui a trouvé ses marques en avançant d’un cran. Il a inscrit un but de toute beauté à la conclusion d’une attaque avec Taider.

Mais il était dit que l’équipe nationale ne reviendrait pas avec 1 ou 3 points du déplacement au Nigeria. La faute à une entame de match trop timide, confuse et sans imagination. Recadrés par Georges Leekens après le retour des vestiaires, les camarades de Slimani se sont installés dans le camp des Super Eagles, mais ne sont pas parvenus à égaliser. Au contraire, c’est le Nigeria qui a corsé l’addition grâce à Moses au plus fort de la domination algérienne (3-1).

Très difficile sera la suite de la compétition dans ce groupe où le Nigeria compte une avance conséquente et où ses 3 adversaires n’ont pas été définitivement lâchés, à l’instar de l’Algérie, même si la suite s’annonce très compliquée. Il faudra aller chercher le Nigeria qui va tenter de mettre les voiles lors de la prochaine journée où il reçoit le Cameroun, alors que l’Algérie se déplacera pour la seconde fois consécutive (Zambie).

Les Verts ne sont plus maîtres de leur destin après le match nul face au Cameroun et la défaite d’hier au Nigeria. Le Coupe du monde 2018 s’est un peu plus éloignée.