Les Verts entre forfaits et manque de temps de jeu

Plus que trois jours nous séparent du rendez-vous capital qui attend les Verts, samedi prochain à Uyo (Nigeria) où ils affronteront les Green Eagles pour le compte de la deuxième journée du dernier tour des éliminatoires pour le Mondial Russie 2018.

Un match décisif et surtout délicat pour le sélectionneur national, le Belge Georges Leekens, pour sa première à la tête des Verts. Délicat dans la mesure où les chances de décrocher l’unique billet pour le Mondial passe par une victoire face au Nigeria, après le semi-échec concédé à Blida le 9 octobre dernier. Ce qui ne sera pas une mince affaire dans un groupe B «de la mort», face à des Nigérians intraitables à domicile et qui ont bien débuté ces éliminatoires en revenant de Zambie avec une victoire.

Outre la complexité de cette tâche pour Leekens qui débute sa mission donc avec un périlleux déplacement en terre nigériane, viennent s’ajouter les défections de plusieurs cadres et pas des moindres, à l’image des Soudani, Ghezal et Boudebbouz.

Des défections qui ne seront pas le seul souci du technicien belge puisqu’en sus de la difficulté de remplacer ces absents par des éléments performants, il doit faire face à la problématique de la compétitivité de ses capés, du moins une bonne partie, car en plus des joueurs rappelés et qui sont en manque de compétition, à l’image de Tahrat et Benzia pour ne citer qu’eux, les cadres de la sélection sur lesquels compte Leekens, ce samedi face au Nigeria, ne sont pas tous au mieux de leur forme. Des éléments comme le portier Raïs M’bolhi, le défenseur Carl Medjani, en passant par le meneur de jeu Sofiane Feghouli sont aussi en manque de compétition. Ce qui n’arrange pas les affaires du sélectionneur des Verts, dans un match qui s’annonce des plus difficiles à gérer et surtout à remporter. Un véritable casse-tête pour Leekens pour ses débuts dans une rencontre déterminante dans la course à l’unique billet du Mondial dans ce groupe B.