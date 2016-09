Réagissez

Même si le 6e et dernier match qualificatif pour la CAN-2017 ayant opposé les Verts au Lesotho ne revêtait aucune visée précise du fait que la qualification des Verts a été précédemment acquise.

Les joueurs tenaient à boucler cette rencontre de la phase des poules de simple formalité en beauté, confirmer leur maturité et ancrer leur supériorité. Au sifflet, le Guinéen Ahmed Traoré Siko a été désigné par la CAF pour ce match afin d’éviter toutes sortes de gaffes et d’éventuels clashes entre joueurs. Il savait qu’il allait diriger une rencontre minée, car opposant un (déjà) qualifié à un (déjà) éliminé. Il a eu à siffler des coups francs et un penalty très évidents du reste, ayant amené des buts directs. Il a accompagné l’exécution des coups francs avec une gestuelle similaire aux courses de fond. La première mi-temps fut très pénible pour les Lesothans face à des Verts virevoltants. Les cinq buts inscrits étaient une opportune répétition en attendant une (plus) importante compétition. Une autre force à énumérer et à classer, celle de la réussite magistrale par des tireurs des coups de pied placés. La prestation fournie s’est appuyée sur l’aspect vouant à l’adversaire du respect. En 2e période, un (seul) but, un avertissement pour le capitaine lesothan très mérité pour un «excès d’engagement» sur Brahimi. L’arbitre directeur a laissé apparaître des problèmes persistants avec son 1er assistant. Les «guerriers du désert» ont-ils compris ce que veut concrètement la plèbe ? Ont-ils saisi les orientations et le «verbe» du Serbe ? Cependant, en ces temps de canicule et de sécheresse, une chose positive a été visible : la pelouse du stade Mustapha Tchaker avait une bonne et homogène herbe. Ceux chargés de son entretien méritent une belle gerbe.