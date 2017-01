Les Verts dos au mur

Réagissez

C’est toujours le suspense concernant la participation de Slimani

Les Verts n’ont d’autre choix que de l’emporter aujourd’hui face à la Tunisie, à l’occasion de la deuxième journée du premier tour de la CAN-2017, s’ils veulent rester dans la course à la qualification pour les quarts de finale.

Accrochés dimanche dernier par le Zimbabwe, Brahimi et ses coéquipiers devront s’attendre à un match extrêmement difficile face à des Tunisiens battus, quant à eux, par le Sénégal (2-0), et donc obligés de gagner aussi. Un derby maghrébin qui promet beaucoup, même si dans ce genre de rencontre l’enjeu prime souvent sur la qualité du jeu, puisqu’à la fin seuls comptent les trois points.

Les joueurs de l’équipe nationale avaient montré face au Zimbabwe un visage plutôt décevant, notamment en première période durant laquelle, même s’ils ont inscrit un but dès les premières minutes de la partie, étaient menés au score par 2 buts à 1 à la mi-temps. Il aura fallu beaucoup d’efforts en seconde période pour arriver à égaliser vers la fin de la partie.

Beaucoup de failles avaient été constatées. Face à la Tunisie, la moindre erreur coûtera cher aux Verts. Les coéquipiers de Mahrez ne devront surtout pas laisser leurs adversaires occuper le milieu de terrain, et surtout ne pas prendre de but et se retrouver à courir derrière l’égalisation.

M’bolhi forfait, Slimani incertain

Pour ce faire, Leekens va apporter des changements par rapport au premier match. Si dans certains cas il s’agit d’éléments qui n’ont pas donné satisfaction, pour d’autres, ce sont les blessures. Hier, lors de la conférence de presse qu’il a animée, le sélectionneur national a indiqué que la gardien M’bolhi, qui a dû écourter son entraînement la veille, a de fortes chances de rater le match. Une absence de taille au vu de sa prestation face au Zimbabwe. Pour de nombreux observateurs, le portier algérien est pour beaucoup dans le point ramené lors du premier match.

M’bolhi sera certainement remplacé par Malik Asselah qui a gardé la cage des Verts lors des deux matchs amicaux face à la Mauritanie. Par ailleurs, le coach a également indiqué que même Islem Slimani est incertain. D’autres changements interviendront encore. Meftah Rabie et Abeid remplaceront respectivement Belkhiter et Guedioura. Soudani, blessé aussi, n’est pas concerné par ce match.

Apparemment, le coach hésite entre Hani et Ghezzal. Avec la probable absence de Slimani, il pourra les incorporer tous les deux. Tout dépendra du schéma tactique sur lequel il va s’appuyer. En tout cas, même si la rencontre paraît difficile, les Verts se disent prêts pour partir à l’assaut des buts tunisiens. En dernier lieu, il est utile de signaler que c’est le Seychellois Bernard Camille qui a été désigné pour officier ce match. Il sera assisté d’Abel Baba (Nigeria) et de Mohamed Abdellah Ibrahim (Soudan).