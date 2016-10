Les Verts dans un groupe équilibré

Réagissez

Le tirage au sort de la 31e édition de la Coupe d’Afrique des nations, qui aura lieu au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017, a eu lieu hier à Libreville en présence du président du Gabon, Ali Bongo, du président de la CAF, Issa Hayatou, et des représentants des pays participants.

Le président gabonais a rassuré Issa Hayatou sur l’avancement des différents chantiers dans les quatre villes qui abriteront la CAN. Après le discours inaugural, les organisateurs ont procédé au tirage au sort selon le règlement de la CAF. Le Gabon, pays organisateur, est désigné dans la poule A ; la Côte d’Ivoire, tenant du titre, dans la poule C ; l’Algérie et le Ghana ont complété le tableau, respectivement dans les poules B et D.

Le tirage au sort effectué en ordre décroissant des poules a donné lieu à des groupes équilibrés, notamment pour la sélection algérienne qui a hérité de deux habitués de la CAN, en l’occurrence la Tunisie — un derby — et le Sénégal. L’Algérie débutera la phase des poules contre le Zimbabwe, classé au rang 4 de la poule, le 15 janvier 2017. Une victoire est impérative pour bien débuter la compétition, sachant que les plus durs seront les deux prochains matchs contre la Tunisie et le Sénégal. Les Verts ont affronté 5 fois le Zimbabwe, des rencontres sanctionnées par deux victoires, deux nuls et une défaite.

Les camarades de Mahrez disputeront le deuxième match contre la Tunisie, un véritable derby maghrébin, le 19 janvier. Les deux nations se connaissent bien pour s’être affrontées 44 fois. Les résultats entre les deux équipes sont équilibrés, selon les périodes. L’Algérie compte une victoire de plus avec 15 succès, 15 nuls et 14 défaites. C’est dire l’incertitude qui entoure ce match, sachant que la Tunisie a terminé en tête de son groupe lors des éliminatoires avec 17 buts inscrits, soit l’une des meilleures attaques après l’Algérie qui compte 25 réalisations.

Enfin, le dernier match de cette poule, le 23 janvier, opposera les Verts au Sénégal, un autre prétendant qui a affronté l’Algérie à 20 reprises dont la dernière fois en amical, l’année passée au stade du 5 Juillet, qui s’est soldé par la victoire des Verts (1 à 0). L’Algérie compte 11 victoires contre 5 nuls et 4 défaites. Le Sénégal était, lors de la CAN-2015 en Guinée équatoriale, le dernier adversaire de l’Algérie en phase des poules au cours d’un match qui a vu les poulains de l’ex-entraîneur Gourcuff l’emporter sur le score de 2 à 0. A noter que l’Algérie sera domiciliée à Franceville.