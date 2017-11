Les Verts courent derrière une victoire depuis… 27 ans

Réagissez

La sélection algérienne de football, drivée par Rabah Madjer, affrontera ce soir à partir de 20h30, au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, le Nigeria pour le compte de la dernière journée du groupe B des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie.

Trente-six ans après, l’Algérie et le Negéria se retrouvent sur la même pelouse du stade Chahid Hamlaoui de Constantine pour un autre match de Coupe du monde. Le 30 octobre 1981, les Verts avaient réussi à prendre le meilleur sur les Super Eagles, grâce aux réalisations de Belloumi et… Madjer (2-1), validant ainsi la première participation algérienne au Mondial espagnol de 1982. Rabah Madjer est toujours là.

Il sera sur le banc de touche algérien pour son troisième come-back à la tête des Verts. Ce sera son premier match à la tête des Verts après la fin de mission signifiée au coach espagnol Lucas Alcaraz. Le seul espoir du technicien algérien et ses deux assistants, Meziane Ighil et Djamel Menad, est de pouvoir signer un premier succès aussi symbolique soit-il.

L’Algérie étant éliminée au lendemain de sa défaite en Zambie (1-3). Le Nigeria quant à lui a déjà validé son ticket pour le Mondial russe, prévu en 2018. Bien que l’objectif du nouveau staff reste la CAN-2019, où elle espère atteindre la demi-finale, une victoire est plus qu’importante ce soir, histoire de laver l’affront des éliminatoires complètement ratés par les camarades de Brahimi avec 1 seul point engrangé en cinq matchs. Madjer sera le quatrième entraîneur à diriger l’équipe depuis l’entame de ces éliminatoires au mois d’octobre 2016.

En effet, Milovan Rajevac, Georges Leekens et Lucas Alcaraz se sont succédé sans pouvoir signer le moindre succès avec les Verts. Sur un autre chapitre, il faut savoir que l’Algérie n’a plus battu le Nigeria depuis la finale de la CAN-1990 au stade du 5 Juillet. La dernière victoire en Coupe du monde remonte à 1981, alors que les Verts ont rencontré leur adversaire à sept reprises dans cette compétition. Autant dire que cela fait une «éternité».

Mais pour ce match, en plus de M’bolhi et Feghouli non convoqués, les Verts seront amputés par les absences pour blessures de Attal, Ghoulam, Bensbaïni et Soudani. Bentaleb vient lui aussi d’allonger la liste des absents. Pourtant, Mahrez et ses coéquipiers devront hisser le niveau de leur jeu afin de prouver que la génération actuelle de joueurs n’est pas finie et qu’elle peut encore rivaliser avec les meilleures. L’équipe du Nigeria se déplace à Alger avec le seul objectif de conserver son invincibilité et prouver qu’elle reste la meilleure nation africaine dans ces éliminatoires du Mondial 2018.