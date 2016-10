Réagissez

Le tirage au sort de la phase finale de la CAN est prévu ce soir...

C’est aujourd’hui, à 18h30 (heure algérienne) qu’aura lieu, à Libreville, la capitale du Gabon, le tirage au sort de la CAN-2017 prévue dans ce pays du 14 janvier au 5 février prochains.

L’Algérie est dans le premier chapeau, en compagnie du Gabon (pays organisateur), de la Côte d’Ivoire (tenant du titre) et du Ghana. Trois sélections que les Verts seront sûrs d’éviter. Mais il se pourrait que Feghouli et ses coéquipiers héritent d’un groupe explosif. Dans le chapeau 2, il y a la Tunisie, le Mali, le Burkina Faso et la RD Congo, alors que le chapeau 3 est composé du Cameroun, du Sénégal, du Maroc et de l’Egypte. Les uns et les autres évoquent d’ores et déjà la possibilité d’un «minichampionnat» maghrébin avec un groupe composé de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc.

C’est une possibilité. L’Algérie pourrait également retrouver le Cameroun dans la CAN. Les Lions indomptables font partie du groupe B des éliminatoires du Mondial 2018 avec l’Algérie, le Nigeria et la Zambie. La semaine dernière, le Cameroun avait imposé le nul (1-1) aux Verts, au stade de Blida, à l’occasion de la première journée.

Le chapeau 4 est, quant à lui, composé du Togo, de l’Ouganda, du Zimbabwe et de la Guinée-Bissau. Lors de la précédente CAN, l’Algérie s’était retrouvée dans le groupe C avec l’Afrique du Sud, le Ghana et le Sénégal.

Les Verts avaient remporté, lors du premier tour, deux matchs (Afrique du Sud 3-1 et Sénégal 2-0) et perdu face au Ghana (1-0). L’aventure des Algériens s’était arrêtée en quart de finale face à la Côte d’Ivoire (3-1), futur vainqueur du trophée.

L’objectif de la Fédération algérienne de football (FAF) cette fois-ci est d’atteindre la demi-finale. Même si la sélection est sans entraîneur depuis quelques jours, avec le départ du Serbe Milovan Rajevac, il est clair que c’est ce même objectif qui sera assigné au prochain sélectionneur. En tout cas, au-delà des aspects sportifs, c’est l’organisation en soi de l’événement qui inquiète les uns et les autres.

Les autorités du Gabon comptent profiter de la cérémonie du tirage au sort d’aujourd’hui pour affirmer encore une fois que le pays sera prêt pour le mois de janvier. Avec les violences nées au lendemain de l’élection du 27 août dernier qui a vu la réélection de Ali Bongo, des informations avaient fait état de la volonté de la CAF d’établir un plan B dans le cas où le Gabon serait dans l’impossibilité de maintenir l’organisation de la CAN.

Mais l’instance africaine avait vite démenti ces «rumeurs» assurant que la prochaine édition de la Coupe d’Afrique aura bel et bien lieu au Gabon. Néanmoins, des décisions ont été prises. L’un des stades qui devait accueillir la compétition, notamment les matchs d’ouverture et la finale, en l’occurrence le stade omnisports Omar Bongo, a été remplacé. Mais pour le reste, le programme est maintenu. En tout cas, la course, au Gabon, pour succéder aux Eléphants sera lancée dès ce soir.