Beaucoup de travail attend le sélectionneur Alcaraz

Les Verts ont entamé de la meilleure des façons les éliminatoires de la CAN-2019 en battant, hier soir au stade Mustapha Tchaker de Blida, le Togo (1-0), en match de la première journée du groupe D. Une victoire difficile, mais qui permet aux Verts de prendre la tête du groupe D en compagnie du Bénin.

Une première officielle réussie pour le sélectionneur, l’Espagnol Lucas Alcaraz, à la tête du club Algérie, alignant un second succès de suite, cinq jours après son baptême du feu et la victoire en amical face à la Guinée. Un succès qui confirme l’invincibilité des Verts en 33 matchs dans leur antre de Tchaker, avec une 28e victoire et 5 nuls.

Pour ce match face au Togo, Lucas Alcaraz, pour sa première officielle, a reconduit le même onze et le schéma tactique (4-4-2) que celui aligné cinq jours plus tôt en amical face à la Guinée. Après un début timide, les Verts avec une maîtrise du jeu évidente s’offrent la première occasion de la partie dès la 7’.

Slimani, bien servi en profondeur par Attal, se retrouve nez à nez avec le portier togolais, mais n’arrive pas à ouvrir la marque, en butant sur ce dernier. Les Togolais plutôt prudents et contre le cours du jeu ont failli prendre l’avantage au score à la 16’. Un long centre du portier togolais, suivi d’une mauvaise sortie de M’bolhi profite à Atakora. Ce dernier tente un lob à l’entrée des 18 m, sauvé sur la ligne par Bensebaïni.

Deux minutes plus tard, Slimani bien placé au point de penalty, et d’une tête plongeante met le portier en difficulté. La domination des Verts est récompensée à la 23’ grâce à Hanni, comme face à la Guinée cinq jours plus tôt, qui réussit enfin à ouvrir la marque pour l’Algérie d’un joli lob sur le gardien à l’entrée de la surface de réparation.

Le match se rééquilibre pour le reste de cette première période, avec de rares occasions de part et d’autre, même s’il faut signaler cette percée du jeune Attal, qui après une série de dribbles rate sa frappe à l’entrée de la surface de réparation, et la double tentative Slimani-Hanni à une minute de la pause qui trouve un excellent Bassa Djeri à la parade.

La seconde période débute avec un changement : l’entrée de Feghouli qui fait son retour en sélection en position de défenseur latéral à la place du jeune Attal qui a dû quitter le terrain pour cause de blessure à l’épaule. Un début de seconde période assez timide et une initiative laissée aux Togolais qui tentent de revenir au score, à l’image de cette occasion pour Adebayor (53’) avec une reprise en pivot qui passe légèrement au-dessus de la transversale.

Le reste du jeu se concentre au milieu du terrain, même si en fin de match, les Verts subissent le jeu avec un pressing des Togolais, mais en vain, puisque le score en restera là. Lors de la prochaine journée de ces éliminatoires (2e journée), prévue entre les 19 et 27 mars de l’année prochaine, l’Algérie se déplacera en Gambie, alors que le Togo accueillera l’autre leader du groupe, le Bénin.