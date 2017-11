Les Verts à la recherche d’une victoire

Réagissez

Les joueurs de l’EN, hier, lors d’une séance...

L’équipe nationale de football disputera aujourd’hui, au stade du 5 Juillet, à partir de 20h30, un match amical face à la Centrafrique.

Une rencontre durant laquelle le nouveau sélectionneur national, Rabah Madjer, va probablement apporter quelques changements après l’empoignade de samedi dernier face au Nigeria comptant pour la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018. A la recherche d’une victoire synonyme de déclic pour un groupe «démotivé» depuis des mois, le staff est obligé de trouver la formule idoine pour réaliser cet objectif. Dans ce cas-là, un match face à une équipe comme la République centrafricaine, 119e au classement Fifa, devrait être une bonne aubaine pour se relancer. A cet effet, d’après les séances d’entraînement effectuées ces derniers jours, Madjer va probablement chambouler son compartiment offensif.

Il y a fort à parier que des joueurs comme Djabou, Bounedjah et Hanni feront leur entrée en tant que titulaires à la place de Mahrez et Slimani. Ferhani pourrait également être titularisé comme arrière gauche. En somme, le staff en place est tenté de tester d’autres variantes à l’occasion de cette rencontre amicale. Ceci est d’autant plus nécessaire que d’ici le prochain match officiel, prévu en mars 2018, pour le compte des éliminatoires de la CAN-2019, il n’y a aucune date Fifa.

Il faut rappeler que la sélection nationale a été contrainte au nul (1-1), samedi dernier, face au Nigeria dans une rencontre disputée au stade Chahid Hamlaoui de Constantine. Même si les Verts ont montré une certaine combativité sur le terrain, ils étaient incapables de construire du jeu. Le mal est profond et il faudra beaucoup de temps et d’efforts pour y remédier. Sachant qu’il est sous les projecteurs, Madjer espère bien que l’équipe remportera une victoire. Ce qui atténuerait un tant soit peu la pression qui pèse sur lui. Il est à rappeler, en dernier lieu, que Brahimi et ses coéquipiers ont terminé les éliminatoires du Mondial à la dernière place du groupe B, avec deux points seulement. C’est le Nigeria qui s’est qualifié dans cette poule (14 points).