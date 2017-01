Les Verts à l’assaut des Warriors

Réagissez

La sélection nationale de football débutera aujourd’hui à 17h son aventure dans la 31e édition de la CAN-2017 au Gabon en croisant le fer avec le Zimbabwe au stade de Franceville, en match de la 1re journée du premier tour du groupe B.

Les Verts, qui partent largement favoris pour ce match, du moins sur le papier, car affrontant une modeste sélection qui en est seulement à sa troisième phase finale en CAN et qui retrouve la compétition africaine après 11 ans d’absence, doivent se méfier toutefois de cet adversaire, et surtout ne pas rater leur entrée en lice dans ce «groupe de la mort», l’un des plus relevés de cette CAN-2017.

Loin d’être décisive pour les protégés du Belge Georges Leekens, cette première confrontation sera tout de même déterminante. Une victoire est impérative dans la mesure où l’Algérie aura à affronter deux autres sérieux prétendants pour décrocher les deux billets qualificatifs pour les quarts, la Tunisie et le Sénégal. C’est dire qu’Algérie-Zimbabwe sera «la clé de la qualif’» pour les Verts, dans un match-piège face à un adversaire qui n’a rien à perdre et qui prendra part à cette CAN avec une grande volonté de créer l’exploit, d’une part celui d’accrocher l’Algérie et ses «stars», et de l’autre passer le cap du premier tour qu’elle n’a jamais réussi à atteindre lors de ses deux premières participations (2004 et 2006). Les Warriors ont réussi une assez belle préparation pour cette CAN en accrochant la Côte d’Ivoire (0-0) et le Cameroun (1-1). De quoi pousser Leekens à la méfiance en mettant en garde ses poulains.

C’est d’ailleurs ce qu’explique le nouveau capitaine des Verts, Aïssa Mandi, en conférence de presse d’avant-match au sujet de l’adversaire du jour : «Le Zimbabwe est une très bonne équipe que nous avons pu visionner. Ce premier match est très important, nous sommes contraints de réussir nos débuts dans la compétition. Je pense que nous allons assister à un beau match.»

La méfiance doit être donc de mise côté algérien, surtout lorsqu’on sait que les Verts débutent souvent mal en phase finale de la Coupe d’Afrique, et que leurs adversaires du jour ont déjà créé la surprise lors de l’unique confrontation entre les deux sélections en CAN. C’était lors de la CAN-2004 en Tunisie, où les Warriors avaient réussi à surprendre l’Algérie lors du premier match du groupe (2-1).

Les Verts sont donc avertis et doivent prendre le Zimbabwe très au sérieux.

Ce match sera déterminant pour la suite du parcours et Leekens pourra disposer de l’ensemble de son effectif convoqué pour cette CAN. A cet effet, selon les derniers échos parvenant de Moanda, camp de base de la sélection nationale à Franceville, de légers remaniements seront opérés au niveau de la composante du onze qui débutera la partie, avec Bensebaïni qui formera la paire centrale en défense aux côtés de Mandi, et Meftah qui devrait être titularisé à droite, alors que M’bolhi gardera la cage. Au milieu et en attaque, plusieurs variantes se présentent à Leekens. Ainsi, dans la récupération, ce sera Guedioura ou Abeid qui épaulera Bentaleb, alors que l’animation du jeu sera confiée à Mahrez. En attaque, Slimani, indétrônable en pointe, devrait être épaulé sur les flancs par Brahimi et Soudani.

A signaler que le choc de la première journée du groupe B opposera ce soir (20h), au stade de Franceville, les deux autres prétendants du groupe B, le Sénégal et la Tunisie.