Les Verts lors de leur dernière séance...

Les Verts sont dos au mur. Aujourd’hui, à 17h30, à l’Akwa Ibom Stadium d’Uyo, ils devront se transcender pour espérer faire un bon résultat face au Nigeria, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018 (groupe B).

Le nul du 9 octobre dernier au stade de Blida face au Cameroun (1 – 1), lors de la première journée, a propulsé la sélection nationale dans une «crise» qui a abouti au départ du coach serbe, Milovan Rajevac, ancien sélectionneur du Ghana, venu moins de trois mois auparavant. Au même moment, le Nigeria est allé chercher une victoire en Zambie (1 – 2). C’est dans ce contexte particulier qu’est arrivé Georges Leekens, qui a déjà entraîné l’Algérie 13 ans plus tôt. La mission s’annonce donc difficile, dans la mesure surtout où une défaite compromettrait sérieusement les chances de Mahrez et ses coéquipiers de se qualifier au Mondial russe.

La pression est énorme sur le technicien belge qui, toutefois, s’est montré optimiste lors de la conférence de presse qu’il a animée le 1er novembre dernier. «Si j’avais estimé que l’Algérie n’avait pas ses chances d’aller au Mondial, je ne serais pas venu», avait-il affirmé. «Il y a un bon effectif», avait-il ajouté. Seulement, à l’occasion de son premier stage préparatoire pour cette importante empoignade, voilà que les Verts ont enregistré une multitude d’absences. Adam Ounas, convoqué pour la première fois, a renoncé au regroupement pour blessure. Une défection qui ne pose pas de problème fondamentalement. Mais la suite a été plus compliquée puisque Ghezzal, Boudebouz et Soudani sont déclarés forfaits pour les mêmes raisons. Le staff technique national a rappelé Hanni, dans un premier temps, pour remplacer Ounas, et puis Bounedjah, Benzia et Bennaceur. Mais l’hécatombe a continué.

Ghoulem est également incertain pour sa part. Bendebka est convoqué, mais ce dernier n’a pas effectué le voyage au Nigeria. Une situation en somme compliquée pour Leekens forcé d’user de tout son génie pour trouver des solutions, surtout en défense. Pour dire que ce match face aux Super Eagles sera extrêmement difficile. Bien évidemment, comme l’a indiqué le sélectionneur lors de sa conférence de presse, le travail effectué sur le groupe est beaucoup plus d’ordre psychologique. Leekens n’avait pas le temps nécessaire pour bien préparer son équipe sur le plan tactique. Les quelques jours de stage passés au Centre technique national de Sidi Moussa seront-ils suffisants ? La réponse sera donnée aujourd’hui. Les Verts avaient promis, au lendemain du match face au Cameroun, et après s’être soulevés contre Rajevac, de revenir du Nigeria avec un résultat positif. Ils feront tout pour s’imposer, ou, au minimum, revenir avec le point du nul.