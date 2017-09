Les Usmistes passent à côté d’un succès

Réagissez

L’USM Alger a pris une sérieuse option pour se qualifier au carré d’as de la Ligue des champions d’Afrique, en imposant le nul (1-1), hier après-midi à Beira (Mozambique), à la formation de Ferroviário da Beira, en match aller des quarts de finale de la compétition africaine.

Après une première période achevée sur un score de parité (0-0), ce sont les Algérois de l’USMA qui parviennent à ouvrir la marque à l’heure de jeu (62’) sur une réalisation de son buteur maison, Oussama Darfalou. Ce dernier, aidé par un rebond sur un terrain à la limite du praticable, donne ainsi l’avantage à l’USMA, qui faillit même revenir avec un succès, avant de flancher dans l’ultime minute de la partie (89’), en encaissant le but égalisateur signé par Kanda. Un nul et des regrets pour les poulains du coach belge, Paul Put, qui auraient pu carrément assurer leur qualification en demi-finale, avant même la joute retour prévue pour rappel dans une semaine (le 23 septembre), au stade du 5 Juillet. Néanmoins, ce résultat de parité et ce but inscrit par Darfalou donnent à l’USMA une très sérieuse option pour retrouver le carré d’as de la Ligue des champions, deux ans après avoir perdu la finale face au TP Mazembe.