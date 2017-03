Les Usmistes depuis hier à Ouagadougou

Réagissez

L’USMA affrontera le RC Kadiogo avec un effectif...

Faisant son entrée en lice, samedi dernier, en 16e de finale de la Ligue des champions d’Afrique, en s’imposant difficilement (2-0) face aux Burkinabés du RC Kadiogo, la formation de l’USMA s’est envolée hier, en début d’après-midi à bord d’un vol spécial à destination de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, en prévision du match retour, qui se disputera samedi prochain (16h30 algérienne).

Forte de 45 membres, la délégation de l’USMA a été accueillie sur place par Mahieddine Meftah, le manager général, qui a devancé l’équipe de deux jours pour préparer le séjour du groupe, qui a élu domicile, hier soir à l’hôtel Laico Waga 2000 de Ouagadougou. Reprenant les entraînements lundi après-midi, les hommes de l’entraîneur belge, Paul Put, qui retrouve, à l’occasion, Ouagadougou pour avoir dirigé la sélection du Burkina, ont effectué une dernière séance hier matin, quelques heures avant de prendre le vol à destination de Ouagadougou.

Un séjour de quatre jours, dont trois jours de préparation pour les Usmistes à Ouagadougou qui leur permettra de bien s’adapter et surtout de bien préparer le match retour décisif, car il sera le dernier avant la phase des poules de cette Ligue des champions, avec sa nouvelle formule de quatre groupes.

Effectif réduit

Décidés à rééditer l’exploit de 2015, quand l’USMA avait atteint la finale de la prestigieuse compétition avant de buter sur les Congolais du Tout Puissant Mazembe, les protégés de Paul Put, qui ont éprouvé déjà des difficultés lors de la rencontre aller, disputée à Bologhine, auront fort à faire lors de cette manche retour devant une équipe décidée, elle aussi, à accéder au stade des poules. Le coach usmiste devra se passer des services de plusieurs cadres, tandis que d’autre sont incertains.

En effet, Paul Put devra faire sans son capitaine Rabie Meftah suspendu, alors que la défection de Ziri Hammar et Mohamed Benkhemassa est confirmée, pour cause de blessure. Et comme un malheur ne vient jamais seul, l’effectif usmiste risque de se retrouver complètement décimé avec l’incertitude qui plane sur la participation de son meneur de jeu Kadour Beldjilali, convalescent depuis 3 mois, et des deux défenseurs, Ayoub Abdellaoui et Mohamed Benyahia.

Ces trois éléments qui ont fait du reste le déplacement, hier à Ouagadougou, traînent des blessures et leur participation ne sera décidée qu’à la veille du match. C’est dire que le staff médical des Rouge et Noir aura du pain sur la planche durant ce séjour à Ouagadougou, avec pour mission de remettre sur pied ce contingent de blessés, et faire en sorte que le coach ne soit pas forcé à aligner une équipe de réservistes, qui pourrait compromettre les chances de l’USMA de passer ce cap des 16es de finale, d’autant que la Ligue des champions demeure l’un des objectif de la formation de Soustara.

A signaler que la Confédération africaine de football (CAF) a désigné un trio arbitral malien pour diriger la manche retour RC Kadiogo – USMA. Il s’agit de Mahamadou Keita, arbitre principal, assisté d’Adama Sidiki Kone et Baba Yomboliba.