Les Usmistes à la peine

Amir Sayoud, auteur du second but des gars de Soustara

L’USM Alger s’est imposée, avant-hier soir, au stade de Bologhine, face au club burkinabé du RC Kadiogo, sur le score de deux buts à zéro, dans le match aller des 16es de finale de la Ligue des champions d’Afrique.

Exempt du tour préliminaire, le représentant algérien en cette prestigieuse compétition aurait pu faire mieux, pour sa première sortie dans cette édition, si les joueurs avaient bien débuté la partie en faisant preuve de plus de concentration. Après les multiples occasions ratées, notamment par Andia (1’, 7’ et 27’) ou Guessan (11’ et 17’), pour ne citer que ces derniers, il a fallu attendre la 71’ pour que les Usmistes ouvrent la marque. En effet, constatant que le dispositif mis en place peinait à trouver ses marques, le coach Paul Put a incorporé à la 68’ Oussama Darfalou à la place de l’Ivoirien Ghislain Guessan.

Et c’est cet élément qui a ouvert la marque, trois minutes après son entrée (71’), d’un tir puissant.

Le second but a été inscrit par un autre joueur incorporé au cours de la deuxième mi-temps aussi (60’). Il s’agit d’Amir Sayoud, qui a remplacé Faouzi Bourenane. Suite à une jolie passe de Meziane, Sayoud double la mise cinq minutes avant la fin du temps réglementaire (85’).

Tout en exprimant sa «satisfaction» quant au résultat du match, l’entraîneur Paul Put a mis l’accent sur le fait qu’il y avait «moins d’efficacité devant les buts adverses». Selon lui, le score aurait pu être meilleur. Néanmoins, ajoute-t-il, «inscrire deux buts sans en encaisser le moindre constitue une bonne opération».

Il faut signaler, en dernier lieu, que le match retour est prévu samedi prochain au stade du 4 Août de Ouagadougou à partir de 15h30, heure locale (16h30, heure algérienne).