Les travaux de la salle de Maghnia s’éternisent

De jeunes athlètes du self-défense, inscrits sous les couleurs de l’ASBM, ont dû arrêter leur activité depuis plusieurs semaines, en raison des travaux de réaménagement entamés dans la salle, puis suspendus.

Selon l’entraîneur Mehdi Kourichi, l’entreprise choisie par l’APC a commencé le projet, puis a disparu pour une raison qu’on ignore. «Cette situation nous a obligés à libérer nos jeunes athlètes. La section féminine, qui était sur le point d’ouvrir, a été tuée dans l’œuf. On souhaite que les élus nous expliquent où se trouve le problème». Beaucoup de jeunes ont opté pour cette nouvelle discipline individuelle depuis que le club a décidé de multiplier ses disciplines.

Au début, par manque d’infrastructures, les athlètes s’entraînaient dans la salle omnisports, précisément sur le terrain de handball. «On a été heureux lorsqu’on nous avait transférés dans l’ancienne salle d’haltérophilie, mais une fois sur les lieux, quelques semaines seulement après notre installation, on a été ‘‘punis’’ par cette entreprise qui n’a pas achevé les travaux», indique encore M. Kourichi. «Les jeunes s’intéressent à ce sport parce qu’il n’existait pas avant dans notre localité d’abord, en plus et contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas un sport violent. C’est un moyen de se défendre tout simplement. Notre objectif, c’est d’apprendre à nos jeunes générations la sagesse et la pratique du sport dans un esprit de fraternité».

Notre interlocuteur souhaite que les autorités locales donnent plus d’importance aux disciplines individuelles en leur offrant des espaces adéquats et des moyens pour «former de futurs champions».