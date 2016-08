Les tenniswomen de Midoun Academy s’illustrent

Réagissez

Les jeunes joueuses de tennis de Midoun Tennis Academy se sont distinguées dans plusieurs tournois en France.

Elles viennent de participer dans plusieurs Galaxies ouverts aux 9 ans et aux 10 ans. Plusieurs pays ont pris part à ces tournois, à l’instar de la France, la Russie, la Belgique, le Luxembourg, le Maroc, Madagascar. Les deux Algériennes Chiraz Boukholda (10 ans) et Wissal Boudjemaoui (9 ans) ont réussi à remporter les deux premières places dans les trois tournois. Chiraz Boukholda a remporté quinze victoires en quinze matches. Tandis que sa coéquipière a réalisé 12 succès contre 3 revers tous face à l’Algérienne Chiraz Boukholda. Il faut aussi relever le succès de Lynda Benkaddour, âgée de 15 ans, dans le tournoi senior dans la ville de Nîmes. «Nos jeunes se sont montrées à la hauteur de nos espérances et dignes de la préparation et de l’entraînement dont elles ont bénéficié», a déclaré le premier responsable, Zine El Abiddine Midoun. Ce dernier a, par ailleurs, précisé que toutes les filles bénéficient du programme «avenir 2020». Il espère ainsi continuer à intégrer le circuit tennis Europe dans les deux prochaines années.