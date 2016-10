Réagissez

Le groupe B, qui comporte outre l’Algérie et le Cameroun, verra les deux autres nations, la Zambie et le Nigeria, s’affronter dans un match inédit pour les éliminatoires du Mondial 2018.

En effet, les deux nations se sont déjà affrontées à trois reprises, sanctionnées par deux matchs nuls (Coupe d’Afrique) et une fois en match amical (en 2011) au cours duquel le Nigeria s’était imposé par 2 à 0. L’entame du tournoi sera très importante pour les deux nations et le résultat final sera suivi avec intérêt par les deux autres concurrents, l’Algérie et le Nigeria. Dans ce groupe qu’on qualifie de «groupe de la mort», il y a bien un point commun entre les quatre formations : elles ont toutes remporté au moins une Coupe d’Afrique, mais seule la Zambie n’a pas participé à une Coupe du monde. Elle tentera de créer la surprise avec son entraîneur Wedson Nyirenda face aux Super Eagles qui ont perdu de leur notoriété après leur élimination en Coupe d’Afrique des nations 2017, prévue au Gabon. Wedson Nyirenda a convoqué 23 joueurs pour la réception du Nigeria, demain à Ndola.

La plupart des joueurs évoluent dans le championnat local ou dans des clubs africains (Congo et Afrique du Sud) notamment, mais ils sont tous animés d’une grande volonté pour passer l’écueil des Nigérians qui se présentent amoindris par l’absence de l’attaquant Odion Ighalo, ainsi qu’Efe Ambrose, Godfrey Oboabona, Imoh Ezekiel et Victor Osimhen qui manquent à l’appel. En revanche, le conseiller technique du Nigeria, Gernot Rohr, a révélé il y a quelques jours la liste des 23 joueurs, où figure pour la première fois le jeune Isaac Success. Le Nigeria a eu des difficultés financières pour se rendre en Zambie et disputer son match en raison de l’absence d’un sponsor. Le président de la Fédération de football du Nigeria a dû solliciter l’aide de l’Etat pour permettre à l’équipe de faire le déplacement.