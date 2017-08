Les Sudistes visent plus haut

Réagissez

La formation sudiste, la JS Saoura, auteur de deux belles saisons, vise cette année un parcours meilleur en championnat et aller le plus loin possible en coupe d’Algérie.

La direction du club béchari a mis beaucoup de moyens pour la préparation d’intersaison et le recrutement de nouveaux joueurs à même de donner une autre dimension à l’équipe pour faire partie des prétendants habitués. En effet, la JS Saoura a recruté un nouvel entraîneur en la personne de Foued Bouali, et neuf autres joueurs, à leur tête Antar Djemouni Antar (ex-MCA), Yahia Cherif (ex-CRB) et Zakaria Ben Cherifa (ex-MOB), en plus de la promotion de jeunes joueurs du cru qui ont fait leurs preuves la saison passée aussi bien en coupe d’Algérie qu’en championnat. La JS Saoura a entamé le championnat par un déplacement à Tizi Ouzou, sanctionné par un nul contre la JSK (1-1). Les Sudistes menaient grâce à un but de Yahia Cherif, avant d’être rejoints au score. Lors de la prochaine journée, la JSS évoluera à domicile et recevra le nouveau promu, l’US Biskra, battu chez lui par le MCA lors de la première journée. Une occasion pour les poulains de Bouali de glaner trois points et confirmer leur solidité à domicile, puisqu’invaincus depuis deux saisons.