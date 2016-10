Réagissez

Beaucoup a été dit au sujet du onze qui fera son entrée, aujourd’hui, au stade Tchaker de Blida, face au Cameroun.

La question était posée surtout en ce qui concerne l’axe défensif et, à un degré moindre, la récupération. Au vu des variantes testées mercredi, dans la soirée lors du match amical disputé par les Verts face à l’USM Blida, qui s’est soldé par une victoire de l’EN avec le score de 3 buts à 1, il est de plus en plus clair que Rajevac comptera sur Cadamuro pour constituer, avec Medjani, la paire de l’axe de la défense.

Celui-ci, qui évolue actuellement dans un club de deuxième Division en Suisse (Servette), avait déjà occupé ce poste par le passé. Mais il n’a pas trop joué. Il faut rappeler que le dernier match de Cadamuro avec les Verts, qui a fait son retour le mois dernier à l’occasion du match des éliminatoires de la CAN-2017 face au Lesotho (incorporé à la 64’ en remplacement de Belkaraoui), remonte à janvier 2015, lors d’un match amical face à la Tunisie. En d’autres termes, le joueur a été absent des rangs de l’EN pendant près de deux ans. En 2014, il avait pris part à trois matchs, dont deux amicaux. D’où les appréhensions des uns et des autres par rapport à l’axe défensif des Verts nées suite aux forfaits de Mandi et Belkaroui. Sur les côtés, ce sont naturellement Zeffane et Ghoulem qui hériteront des postes de latéral droit et gauche. Dans la récupération, un souci est également né de l’absence de Bentaleb pour cause de sanction. Le coach aura à choisir entre Mesloub, Abeïd et Guedioura pour être dans ce compartiment avec Taïder. Le choix est difficile.

D’autant plus que les trois joueurs n’ont pas beaucoup joué avec leurs clubs depuis l’entame de la saison. En attaque, par contre, le technicien serbe a l’embarra du choix. Selon des indiscrétions, Feghouli sera sur le banc. Rajevac optera probablement pour le même quatuor incorporé lors du match face au Lesotho, à savoir Boudebouz-Mahrez-Soudani-Slimani. Il faut noter, en dernier lieu, que même s’il ne l’a pas fait jouer, lors du match amical face à l’USMB, c’est M’bolhi qui sera dans la cage des Verts ce soir. Le coach lui fait toujours confiance, même s’il n’a pas pris part à un match depuis quelques mois.