Réagissez

Les Sénégalais veulent apparemment prendre leur revanche sur l’Algérie. S’exprimant sur le tirage au sort de la CAN-2017 qui a placé les Lions de la Teranga dans le groupe B en compagnie de l’Algérie, la Tunisie et le Zimbabwe, certains joueurs ont évoqué la précédente édition et la victoire des Verts sur leur équipe en match du premier tour. Ainsi, lors de la CAN-2015, l’Algérie avait battu le Sénégal, lors de la troisième journée, alors que les deux équipes étaient dans le groupe C, sur le score de 2 buts à 0. Une défaite qui avait provoqué l’élimination des Sénégalais qui comptabilisaient jusque-là 4 points.

«C’est un groupe qui nous rappelle des souvenirs avec l’Algérie que nous avons croisée et qui nous a éliminés de la dernière CAN. Nous connaissons la Tunisie que nous avons affrontée aussi lors des éliminatoires de la dernière Coupe d’ Afrique. C’est le Zimbabwe qui est la grande inconnue. Mais c’est une équipe qu’il faudra prendre très au sérieux», a déclaré à ce propos, dans les médias du Sénégal, le capitaine d’équipe Cheikhou Kouyaté, coéquipier de Feghouli en club (West Ham, Angleterre).

De son côté, Pape Kouly Diop, qui évolue à l’Espanyol de Barcelone, a indiqué que ce tirage a offert au Sénégal une occasion de prendre sa revanche sur l’Algérie. «Ce sont de belles équipes et ce sera une revanche à prendre contre l’Algérie», a-t-il indiqué, avant d’ajouter que les trois autres sélections du groupe B sont «des équipes qui jouent bien au ballon» et qu’il se sent «à l’aise face à ces genres d’équipes».

Par contre, le Zimbabwe s’estime «lésé» par le tirage vu la qualité de ses adversaires.

C’est ce qu’a affirmé son sélectionneur national, Callisto Pasuwa : «C’est un tirage très difficile. L’Algérie était l’équipe n°1 en Afrique avant d’être détrônée par la Côte d’Ivoire. Les deux autres équipes du groupe B, le Sénégal et la Tunisie, sont actuellement 3e et 4e meilleures équipes du continent, qui font du groupe B le groupe de la mort.»

A noter que la Tunisie a annoncé un match amical, prévu le 15 novembre, face à la Mauritanie, dans le cadre de la préparation de la CAN-2017. A rappeler que l’Algérie débutera, le 15 janvier, face au Zimbabwe. Les Verts affronteront ensuite la Tunisie le 19 et le Sénégal le 23 du même mois. Les trois matchs se joueront à Franceville.