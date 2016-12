Réagissez

La JSK va mal, avec une position des plus inconfortables au classement. Une situation qui interpelle non seulement les milliers de fans des Jaune et Vert, mais tous les amoureux de la balle ronde algérienne, tant la JSK a été de tout temps le porte-drapeau du football national.

Elle qui reste le doyenne des équipes de l’élite (58 ans d’existence en Ligue 1), la plus titrée d’Algérie et même à l’échelle continentale avec ses six étoiles, se retrouve depuis quelques saisons à jouer sa survie parmi l’élite, évitant à chaque fois in extremis la relégation. Un scénario qui semble se répéter avec une nouvelle saison ratée qui se profile à l’horizon et une énième menace de relégation pour un club mythique. Mais le constat alarmant, c’est que cette situation est chronique depuis 2010. N’ayant plus remporté de titre en championnat depuis 2008, la JSK ne fait plus partie du gotha du football national, se retrouvant à jouer sa peau en Ligue 1 et non à jouer le titre.

En neuf années — exception faite des saisons 2009/2010 et 2013/2014, c’est le maintien qui est devenu à chaque fois le combat du club kabyle, qui frôle à chaque exercice la relégation. Une situation inacceptable pour un club aussi mythique que la JSK, au point de devenir le sujet de discussion aussi bien dans les fiefs du club que parmi les amoureux de la balle ronde, qui se demandent comment un club aussi structuré, considéré comme professionnel avant même l’avènement du professionnalisme en Algérie, se retrouve dans cette délicate posture sans parvenir à s’en extirper.

«Hannachi, le mal de la JSK ?»

Si la JSK se retrouve dans une telle situation, faisant parler d’elle en raison de ses déboires chroniques en championnat, ce n’est certainement pas le fruit du hasard. L’instabilité chronique au sein de la barre technique et de l’effectif ces dernières saisons est indéniablement l’une des causes majeures de cette décadence. La stratégie (s’il y en a une) de faire appel à deux entraîneurs au moins par saison et le changement de la majeure partie de l’effectif (jusqu’à 14 joueurs) à chaque intersaison érigé en règle par la direction kabyle, et donc par Mohand Chérif Hannachi étant donné que ce dernier préfère gérer lui-même tous les aspects, sans exception, liés au club.

L’exemple le plus édifiant est le scénario de l’été 2014. La JSK, qui avait raté le doublé en terminant 2e en championnat et perdu la finale de coupe d’Algérie, a été totalement remaniée avec le limogeage de Azzedine Aït Djoudi et la libération de 14 joueurs. Un scénario qui se répète au sein de la JSK et décidé par Hannachi, pointé du doigt comme le premier responsable des déboires du club vu qu’il se charge lui-même du recrutement, des libérés et des désignations des coachs qu’il consomme sans retenue.

Doyen des présidents de club algériens avec ses 23 ans de présidence à la tête de la JSK, l’ancien défenseur de la Jumbo-Jet a certes énormément contribué des années durant au sursaut de la JSK et à son maintien au sommet du football national, avec des titres aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, mais son aura semble s’être éteinte depuis quelques années et sa stratégie de tout changer à chaque saison a prouvé son inefficacité. Accusé d’avoir instauré l’instabilité au sein de l’équipe en étant le seul maître à bord, Hannachi devrait donc porter la responsabilité de l’échec du club kabyle.

Une responsabilité que d’anciens joueurs et dirigeants des Jaune et Vert, ainsi que les milliers de fans qui boycottent toujours leur team, même à Tizi Ouzou, lui imputent explicitement, l’accusant ouvertement d’être le «mal de la JSK». Une accusation avérée ou pas, à chacun son opinion, mais la responsabilité de Hannachi dans la situation que vit le club reste une évidence, et un mea culpa de sa part est plus qu’incontournable s’il veut que la JSK soigne le mal qui la ronge. En tant que premier responsable du club, pour ne pas dire l’unique, on ne justifie pas l’échec par des rengaines du genre «je ne comprends pas ce qui se passe» quand on se dit responsable d’un club comme la JSK.