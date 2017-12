Les premières pluies dévoilent des malfaçons

Réagissez

Pourtant inauguré tout récemment à la cité «Cadat», au cœur de la ville, le stade de proximité gorgé de flaques d’eau a fait exploser la Toile ces deux derniers jours. Des commentaires acerbes pour dire «le peu de sérieux dont font preuve certains artisans à qui on confie des projets d’équipements destinés aux jeunes». La situation reste préoccupante, d’autant que Tiaret n’a pas connu de grosses averses ni de bourrasques pour voir un stade flambant neuf trempé d’eau. Au-delà du constat amer que font les uns et les autres, «l’APC devra se réunir et prendre les mesures qui s’imposent», dira le secrétaire général de l’APC.

Une APC, maître de l’ouvrage qui allait dans un futur proche lancer pas moins de huit terrains du genre sur le territoire de la commune de Tiaret, avons-nous appris de la même source, qui ajoute que «si problème il y a, ça concerne le drainage du terrain». Un drainage qui ne semble pas avoir obéi aux normes techniques en vigueur tant l’entreprise de réalisation ne cumule pas une longue expérience en la matière. Cela intervient dans un contexte local lié à la reprise projetée de la pelouse du stade Kaïd Ahmed relevant du parc omnisports du même nom. Une vive polémique agite la vox-populi sur l’opportunité ou non de placer du gazon synthétique en lieu et place du gazon naturel de ce stade réalisé en 1987. Bien que la question n’ait pas encore été tranchée, le chef de l’exécutif s’est montré attentif aux uns et aux autres et semble privilégier des solutions concertées et adaptées à chaque projet comme il n’a cessé de le ressasser.