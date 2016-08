Les plus connectés de l’histoire

Réagissez

Samsung Electronics, partenaire olympique mondial dans le matériel de communication sans fil, a observé que la connectivité et les interactions numériques ont été amenées à «un niveau supérieur pour les athlètes et les fans lors des Jeux olympiques de Rio 2016».

C’est du moins ce que souligne un communiqué de presse parvenu à la rédaction d’El Watan. Grâce au Samsung Galaxy Studios répartis tout au long de l’empreinte des Jeux olympiques et au-delà du Brésil, les athlètes et les fans ont pu faire la démonstration des technologies mobiles les plus avancées et de rester également connectés avec leurs amis et leurs familles. Basée sur la philosophie selon laquelle les Jeux olympiques n’ont jamais été seulement une question de sport, le constructeur sud-coréen célèbre «ceux qui défient les barrières pour accomplir des choses extraordinaires, que ce soit dans le sport ou dans d’autres domaines». Le service d’appel gratuit de Samsung qui a été disponible au Galaxy Studio dans le village olympique a été un vrai succès pour les athlètes, en leur permettant de se connecter avec leurs familles alors qu’ils se préparaient pour la compétition. L’expérience de réalité virtuelle (Gear VR) a été très populaire pour les athlètes et les fans grâce aux 13 Studios «Galaxy» habillés au thème des Jeux olympiques à travers tout le Brésil, qui ont offert une retransmission VR en direct des chaînes télé de sport des événements pour des millions de fans. Samsung compte bien poursuivre ces expériences lors des Jeux olympiques d’hiver 2018 à Pyeongchang.